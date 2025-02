Ryvu Therapeutics przeprowadzi strategiczną reorganizację, której elementami będą redukcja zatrudnienia o ok. 30% i zmiany w portfolio projektów, podała spółka. Celem jest wydłużenie okresu finansowania (ang. cash runway) z I kw. do II poł. 2026 r., dysponując na dzień 23 lutego 2025 r. środkami pieniężnymi i innymi płynnymi aktywami finansowymi w wysokości ok. 192 mln zł. Ponadto spółka zabezpieczyła ok. 91 mln zł w formie finansowania grantowego.

„Pozostajemy skoncentrowani na rozwoju RVU120 – programu klinicznego typu first-in-class w leczeniu nowotworów hematologicznych – oraz obiecujących projektów wczesnej fazy. Biorąc pod uwagę naszą pozycję gotówkową, projekcje przychodów, strukturę kosztową oraz wymagające otoczenie rynkowe, podjęliśmy decyzję o optymalizacji wydatków, aby zapewnić spółce wystarczający cash runway do wygenerowania kluczowych danych dla RVU120 i projektów przedklinicznych, oczekując, że osiągnięcia, które wypracujemy w nadchodzącym roku, będą wspierać przyszłe wpływy finansowe” – powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

Spółka przyjęła regulamin grupowego zwolnienia, które zostanie przeprowadzone w terminie od 25 lutego do 30 czerwca 2025 r. i obejmie około 30% (nie więcej niż 95) pracowników spółki. W wyniku przeprowadzenia zwolnienia spółka będzie zatrudniała nadal około 200 pracowników, zachowując pełen potencjał do realizacji projektów, podano także.

Zarząd podjął też decyzje o zmianach w portfolio projektów. Aktualny status i kluczowe cele projektów w okresie 2025-2026 są następujące:

– wobec badania RIVER-52 – badania klinicznego fazy II RVU120 jako monoterapii w leczeniu r/r AML lub HR-MDS – o rozpoczęciu, którego spółka informowała 14 lutego 2024 r., zarząd Ryvu podjął decyzję o wstrzymaniu rekrutacji nowych pacjentów, celem koncentracji inwestycji na innych ścieżkach rozwoju RVU120. Pacjenci, którzy do tej pory zostali włączeni do badania, będą kontynuowali leczenie zgodnie z protokołem

– pozostałe trzy badania kliniczne RVU120 fazy II (RIVER-81, POTAMI-61 oraz REMARK) postępują zgodnie z planem. Decyzja o kontynuowaniu badania RIVER-81 oraz wstrzymaniu rekrutacji pacjentów w badaniu RIVER-52 została podjęta na podstawie analizy danych oraz opinii komitetów doradczych w lutym 2025 r. Kolejna aktualizacja danych dotyczących RVU120 planowana jest na II kw. 2025.

„Celem koncentracji na osiągnięciu kluczowych kamieni milowych w realizowanych projektach, spółka wydłuża okres finansowania (ang. cash runway) z I kw. do II poł. 2026, m.in. poprzez redukcję obecnego stanu zatrudnienia o około 30% oraz zmiany w portfolio projektów. W wyniku redukcji, zespół Ryvu będzie liczył około 200 pracowników. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia pracownikom objętym reorganizacją. Dzięki wydłużonemu okresowi finansowania, Ryvu planuje dostarczyć kluczowe dane kliniczne w programie RVU120 oraz osiągnąć istotne postępy w projektach przedklinicznych, które mogą stanowić podstawę do potencjalnych umów partneringowych lub kontynuacji w ramach rozwoju wewnętrznego. Według stanu na dzień 23 lutego 2025 r., Ryvu dysponowało środkami pieniężnymi i innymi płynnymi aktywami finansowymi w wysokości ok. 192 mln zł. Ponadto, spółka zabezpieczyła ok. 91 mln zł w formie nierozwadniającego finansowania grantowego” – czytamy dalej.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews