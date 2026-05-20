Ryvu Therapeutics, po przeprowadzeniu analizy zasobów finansowych oraz dotychczas uzyskanych danych klinicznych, zdecydował o ukierunkowaniu rozwoju romacyklibu na leczenie ostrej białaczki szpikowej (AML), w szczególności u pacjentów z jej nawrotową/oporną formą po wcześniejszej terapii wenetoklaksem, co stanowi obszar o największej niezaspokojonej potrzebie medycznej oraz najbardziej przekonujących danych klinicznych zaobserwowanych dotychczas, podała spółka.

„Takie podejście ma na celu zachowanie strategicznej elastyczności dla rozwoju programu, przy jednoczesnym skoncentrowaniu zasobów w krótkiej perspektywie na zestawie danych klinicznych, które zgodnie z oczekiwaniami zarządu będą najbardziej istotne dla potencjalnych partnerów do rozwoju romacyklibu” – czytamy w komunikacie.

W ramach priorytetyzacji zasobów zarząd zdecydował o zakończeniu badania fazy II POTAMI-61, oceniającego romacyklib w leczeniu pacjentów z pierwotną lub wtórną mielofibrozą (MF) o pośrednim lub wysokim ryzyku. Romacyklib wykazał korzystny profil bezpieczeństwa oraz aktywność kliniczną w MF zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z ruksolitynibem. Zaobserwowane przypadki zmniejszenia objętości śledziony oraz tolerancja hematologiczna leku przemawiają za możliwością kontynuacji oceny klinicznej, wskazano również.

„Pacjenci, którzy obecnie uczestniczą w badaniu i według oceny badaczy odnoszą korzyść kliniczną z leczenia romacyklibem, będą kontynuować terapię w nowym badaniu typu roll-over (ROVER-01), zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi i etycznymi. Spółka przeanalizuje dane z badania POTAMI-61 w celu wsparcia potencjalnych przyszłych decyzji dotyczących rozwoju w obszarze MF oraz zachowa możliwość wznowienia zmodyfikowanego programu rozwoju w tym wskazaniu” – czytamy dalej.

Ponadto spółka oczekuje, że badanie sponsorowane przez badacza w medulloblastomie (MEDWAY), prowadzone przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, zostanie rozpoczęte w nadchodzących miesiącach.

Na podstawie obecnie dostępnych informacji oraz istniejących planów rozwoju powyższe decyzje nie powinny mieć istotnego niepożądanego wpływu na perspektywy finansowe spółki na lata 2026 i 2027, zakończono.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews