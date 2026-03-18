Ryvu Therapeutics zapowiedziało prezentację danych przedklinicznych dla platformy ONCO Prime podczas dorocznej konferencji AACR, która odbędzie się w dniach 17-22 kwietnia 2026 r. w San Diego (USA), podała spółka.

ONCO Prime to zintegrowana platforma odkrywania leków w obszarze onkologii precyzyjnej, wykorzystująca modele pochodzące od pacjentów oraz modele komórkowe modyfikowane genetycznie, wspierane wysokoprzepustowymi analizami CRISPR i technikami omicznymi. ONCO Prime umożliwia identyfikację nowych zależności, w tym opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w genetycznie stratyfikowanych modelach raka jelita grubego. Skuteczność platformy została potwierdzona z wykorzystaniem zatwierdzonego klinicznie leku, podano.

„Cieszymy się, że możemy zaprezentować nowe dane, które potwierdzają potencjał translacyjny oraz wartość naukową platformy ONCO Prime. Nasze wyniki pokazują, że zastosowanie genomiki funkcjonalnej w skali całego genomu, w połączeniu z klinicznie istotnymi modelami pochodzącymi od pacjentów, umożliwia identyfikację celów terapeutycznych w onkologii precyzyjnej, w tym interakcjach syntetycznie letalnych, w genetycznie zdefiniowanym raku jelita grubego. Nowe, wybrane cele, zidentyfikowane przez Ryvu, stanowią fundament projektu PERO, w którym koncentrujemy się na określeniu kluczowych domen strukturalnych, warunkujących funkcję białek oraz ich podatność na modulację farmakologiczną. Integrując genomikę funkcjonalną z analizą strukturalną i farmakologiczną, budujemy spójny proces, od identyfikacji celu terapeutycznego po racjonalne projektowanie małocząsteczkowych leków” – powiedział wiceprezes i dyrektor naukowy Krzysztof Brzózka, cytowany w komunikacie.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

