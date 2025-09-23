Rada nadzorcza Orlenu powołała do zarządu Sławomira Jędrzejczyka z początkiem 24 września na funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych oraz Sławomira Staszaka z początkiem 29 września 2025 roku na funkcję członka zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej na okres wspólnej kadencji zarządu, podała spółka.

W osobnym komunikacie Energa poinformowała, że Sławomir Staszak złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki i pełnienia funkcji prezesa zarządu z dniem 29 września 2025 roku ze względu na powołanie do zarządu Orlenu.

Sławomir Jędrzejczyk posiada blisko 30-letnie doświadczenie w spółkach notowanych na GPW w Warszawie. W latach 2008-2017 wiceprezes zarządu ds. finansowych PKN Orlen, a także wiceprzewodniczący rady nadzorczej Unipetrol a.s., członek zarządu Orlen Lietuva oraz członek rady dyrektorów Orlen Upstream Kanada.

„Sławomir Staszak, członek zarządu Energi S.A. od 20 kwietnia 2024 roku. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Jest przewodniczącym rady nadzorczej Energi Operatora S.A., wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Energi Obrotu S.A., przewodniczącym rady nadzorczej spółki Baltic Offshore Service Solution sp. z o.o., a także wiceprezesem rady zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej” – czytamy w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

