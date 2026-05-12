Grupa Azoty Puławy otrzymała postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie o zawieszeniu postępowania sądowego, wszczętego w styczniu 2025 roku przeciwko spółce z powództwa wykonawcy kontaktu na budowę bloku węglowego w Puławach, podała spółka.

Zgodnie z treścią otrzymanego postanowienia, postępowanie zostało zawieszone do czasu zakończenia wcześniejszego postępowania w sprawie pozwu złożonego przez spółkę przeciwko wykonawcy w grudniu 2024 roku.

„Grupa Azoty Puławy poniosła istotne nakłady inwestycyjne związane z budową bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe i podejmuje obecnie zdecydowane działania, mające na celu należyte zabezpieczenie interesów Spółki w związku z niezadawalającymi efektami prac wykonanych w rezultacie poczynionych nakładów. Liczymy, że ewentualne mediacje, które strony zamierzają prowadzić, pozwolą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony” – skomentował prezes Grupy Azoty i ZA Puławy Marcin Celejewski, cytowany w komunikacie.

Spór dotyczy kontraktu na budowę bloku węglowego BW100 w Grupie Azoty Puławy, zawartego w 2019 roku. Pierwotny termin zakończenia inwestycji przewidywano na 2022 rok. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca występował o zwiększenie wynagrodzenia oraz wydłużenie terminu realizacji, wskazując na skutki pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę. W 2023 roku strony podpisały aneks nr 5 do umowy, przewidujący podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy oraz zmianę harmonogramu realizacji inwestycji. Na moment odstąpienia przez Grupę Azoty Puławy od kontraktu – 17 stycznia 2025 roku – opóźnienie w realizacji inwestycji wynosiło 593 dni. Dodatkowo, w trakcie prowadzonych prac rozruchowych występowały kolejne awarie, a blok nie osiągał parametrów gwarantowanych kontraktem. Pod koniec 2024 roku wykonawca zaprzestał prac rozruchowych. Po odstąpieniu od kontraktu strony przeprowadziły inwentaryzację dotychczas zrealizowanych prac.

ZA Puławy wchodzą w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty. Ich skonsolidowane przychody sięgnęły 3,9 mld zł w 2025 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,14 mld zł w 2025 r.

