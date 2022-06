Francuski koncern przemysłowy Saint-Gobain w Polsce kończy obecnie realizację inwestycji w rozbudowę linii do produkcji welonu powlekanego w zakładzie Adfors w Gorlicach oraz planuje rozpoczęcie kolejnych inwestycji zwiększających moce produkcyjne w obszarach izolacji i rozwiązań szklanych, o wartości ok. 40 mln euro, poinformowała ISBnews prezes Grupy w Polsce Joanna Czynsz-Piechowiak. Firma, która w ostatnich latach rosła w naszym kraju w tempie dwucyfrowym optymistycznie patrzy w średniej i długiej perspektywie na polski rynek, który będzie cechował się według niej dużym zapotrzebowaniem na szeroko rozumianą renowację budynków.

„Grupa w zeszłym roku wypracowała ok. 6 mld zł przychodów i to oznaczało, że w Polsce rośniemy w tempie dwucyfrowym. Nasz rozwój wynika z tego, że odchodzimy od tradycyjnego myślenia o budownictwie i dostarczania materiałów budowlanych na rzecz dostarczania systemów, np. izolacyjnych, szklanych, wykończeniowych” – powiedziała Czynsz-Piechowiak w rozmowie z ISBnews.

„Jeśli chodzi o ten rok, miesiące, które są za nami raczej napawają optymizmem, jeśli chodzi o sprzedaż. Zapotrzebowanie na renowacje rośnie i ten trend będzie kontynuowany. To, co może spowolnić, to budowa nowych domów. Jeszcze tego nie odczuwamy, ale cały kontekst makroekonomiczny mówi nam, że spowolnienie czy korekta może nastąpić. Ale jesteśmy przekonani, że to korekta krótkotrwała, bo wymagania w zakresie emisyjności i ceny energii będą wspierać zapotrzebowanie na renowacje. Będą na to m.in. środki unijne” – oceniła.

W związku z powyższym Grupa widzi w Polsce szansę na wzrost w obszarze izolacji termicznej, wykończenia wnętrz oraz branży okiennej i fasad szklanych. Sprzedaż powinny też wspierać inwestycje wpływające na komfort i dobrostan użytkowników budynków, takie jak rozwiązania akustyczne i redukujące ślad węglowy.

„Wzrost mamy we wszystkich markach i biznesach, zwłaszcza nastawionych na 'zielone’ rozwiązania. Gorzej jest tylko w branży motoryzacyjnej, która na całym świecie przeżywa trudności; to się przekłada na słabsze wyniki w obszarze szyb samochodowych, czyli naszej marki Sekurit. Inne rozwijają się bardzo mocno” – wskazała prezes.

Spółka podkreśla, że cały czas inwestuje i będzie inwestować w Polsce.

„Mniejsze i większe inwestycje prowadzimy cały czas we wszystkich zakładach w Polsce. Od początku obecności w naszym kraju Saint-Gobain zainwestowało już 2,2 mld euro. Obecnie mamy cztery większe projekty, w ramach których zainwestujemy ok. 40 mln euro w cztery różne biznesy w czterech lokalizacjach” – powiedziała Czynsz-Piechowiak.

„Inwestycje dotyczą Gliwic, Jaroszowca, Dąbrowy Górniczej i Gorlic. Ich celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych przede wszystkim dzięki automatyzacji procesów i wprowadzaniu nowych technologii” – wymieniła.

Powyższe inwestycje przełożą się na ok. 100 nowych miejsc pracy, dodała.

Grupa Saint-Gobain rozwija się w Polsce także przez akwizycje i nie wyklucza kolejnych przejęć.

„Ostatnio dołączyła do nas nowa marka Chryso z zakładem przemysłowym w Błoniu, oferująca dodatki do betonu i cementu. Saint-Gobain jest bardzo aktywne jeśli chodzi o akwizycje. W Polsce jest wiele bardzo ciekawych firm z rozwiązaniami z obszaru zrównoważonego rozwoju. Na pewno w Polsce znajdą się kolejne ciekawe cele akwizycyjne” – powiedziała prezes.

W obszarze odpowiedzialności środowiskowej spółka koncentruje się na zielonej energii i efektywności energetycznej.

„Dużym wyzwaniem z zakresu ESG jest zielona energia. Jako grupa mamy cel, by do 2050 r. osiągnąć neutralność emisyjną netto. W Polsce szukamy alternatywnych źródeł energii. Nasz główny fokus jest na wirtualne PPA, szukamy możliwości budowy własnych farm fotowoltaicznych, samemu lub z partnerami. Działamy też mocno wewnętrznie: nasz Carbon Fund wspiera pomysły pracowników na redukcję CO2 i inwestycje w efektywność energetyczną” – zakończyła.

Saint-Gobain pierwsze zakłady w Polsce uruchomiło w 1994 r. Obecnie zatrudnia ok. 7,5 tys. pracowników w 25 zakładach, z których blisko połowa jest na Śląsku. W Polsce obecnych jest wszystkie 20 marek koncernu i wszystkie kluczowe biznesy: materiałów budowlanych, motoryzacyjne, transportowe, ścierne i life science (przemysł medyczny).

Saint-Gobain działa w obszarze lekkiego i zrównoważonego budownictwa, tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały oraz usługi dla rynku budowlanego i przemysłowego. Wartość sprzedaży w 2021 r. wyniosła 44,2 mld euro. Ma 166 tys. pracowników w 75 krajach.

