Spółka otrzymała certyfikaty i nagrodę od Google, potwierdzające jej wybitne osiągnięcia w prowadzeniu kampanii Google Shopping Ads. Prowadzi też prace nad systemem przewidywania intencji zakupowych w e-commerce, dofinansowanym z NCBiR.

Sales Intelligence należy do polskiej technologicznej Grupy Kapitałowej Digitree Group, która wdraża kompleksowe i efektywne kampanie digital 360’. Firma jest właścicielem znanej, międzynarodowej porównywarki cen online – Nokaut.pl i specjalizuje się w prowadzeniu profesjonalnych kampanii Google Shopping Ads w modelu CSS (Comparison Shopping Services, które nie sprzedają bezpośrednio produktów, a gromadzą oferty innych podmiotów i umieszczają je na swojej witrynie, np. Nokaut.pl). Jej doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu kampanii GSA zostały trzykrotnie wyróżnione przez Google. Najpierw poprzez nadanie jej statusu CSS Premium Partner (2019 r.), dzięki czemu jako pierwsza w Polsce, uzyskała bezpośredni dostęp do specjalistów Google w Irlandii. Następnie, przyznano jej prestiżowy certyfikat za najlepszy wynik optymalizacji kampanii produktowych. Spółka dzięki zebranym danym tworzy profile klientów, zarządza feedem produktowym sklepów poprzez autorskie oprogramowanie, a także targetuje odbiorców w oparciu o remarketing i ich wcześniejsze wyszukiwania.

W ostatnich miesiącach znacznie zwiększył się również udział wyświetleń reklam w wyszukiwarce, pochodzących z Nokaut.pl, a to za sprawą wysokiego usytuowania w rankingu i bardzo dobrej jakości reklam, które skutkowały otrzymaniem certyfikatu od Google. W sierpniu br. specjaliści Sales Intelligence ds. realizacji kampanii produktowych zdobyli odznakę Comparison Shopping Hero. Dzięki temu dołączyli do elitarnej grupy profesjonalistów posiadających nadzwyczajne umiejętności z zakresu optymalizacji reklam produktowych.

Nadanie Sales Intelligence tytułu Premium Partnera to prestiżowe wyróżnienie. Dzięki niemu mamy możliwość testowania nowości, które nie zostały jeszcze wdrożone przez Google, posiadamy również dostęp do licznych materiałów i wskazówek oraz otrzymujemy wgląd do raportu z trendami w wielu branżach. Pozwala nam to patrzeć na rynek długodystansowo i optymalnie planować swoje działania w ramach kampanii GSA. Śmiało mogę przyznać, iż dostarczamy bardzo dobre wyniki kampanii, a to za sprawą zdobytych przez nas kompetencji z zakresu promocji, tworzenia i optymalizacji reklam produktowych. Potwierdza to również ranking Opti-score realizowany przez Google, w którym Sales Intelligence w pierwszym kwartale 2020 r. zajęła pierwsze miejsce, a dotychczas osiągnięte wyniki trzeciego kwartału dają nam nadzieję na kolejne wysokie pozycje w klasyfikacji. – komentuje Dariusz Zaremba, Prezes Zarządu Sales Intelligence sp. z o.o.

Sales Intelligence w 2019 roku podjęła współpracę z ponad 1600 klientów w ramach kampanii GSA oraz pozostałych funkcjonalności będących w ofercie spółki, m.in. autorskich narzędzi BackMarketing i NaviMarketing, które umożliwiają zbieranie danych o użytkownikach na stronie sklepu internetowego. Dzięki agregowaniu tych informacji, przygotowywane kampanie reklamowe mogą być jeszcze dokładniejsze i bardziej sprofilowane, a zatem skuteczniejsze.

Sales Intelligence prowadzi również prace nad systemem przewidywania intencji zakupowych w sklepach internetowych w ramach dotacji NCBiR, którą przyznano jej w połowie 2019 roku. Celem realizowanego projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu polecania produktów dla użytkowników e-commerce, który będzie przewidywał przyszłe, oddalone w czasie potrzeby zakupowe. Modele matematyczne wykorzystywane w projekcie opracowuje doświadczony zespół z Politechniki Warszawskiej. Mają one odpowiadać za uprzedzanie zachowań konsumentów w oparciu o zebrane wcześniej dane. Projekt wkrótce zostanie ukończony i ujrzy światło dzienne – jego komercjalizacja zaplanowana jest na 2021 rok.

Spółki wchodzące w skład Digitree Group chętnie edukują rynek, wykorzystując przy tym wieloletnie doświadczenia związane z wdrażaniem technologicznych rozwiązań na rynku polskim i zagranicznym. Nie inaczej jest w przypadku Sales Intelligence. Dane na temat intencji zakupowych, które na bieżąco zbierane są w ramach autorskiego oprogramowania, wykorzystywane są również do tworzenia raportów o zmianach w nawykach zakupowych e-klientów, wywołanych pandemią koronawirusa. W ostatnich tygodniach opracowano raport na temat urlopu w czasach pandemii oraz zakupów modowych. Celem powstania tych publikacji była inspiracja biznesów do podjęcia intensywnych działań marketingowo-sprzedażowych, które obecną sytuację związaną z pandemią mogą przekuć w korzyść, ponieważ Polacy zdecydowanie polubili zakupy przez Internet.

Grupa Kapitałowa Digitree Group działa w obszarze wsparcia procesów sprzedaży marketingiem internetowym, skutecznie wdrażając w kraju i za granicą innowacyjne rozwiązania technologiczne. Zapewnia kompleksowe rozwiązania w segmencie digital marketingu dzięki unikatowym danym, technologii, autorskim narzędziom, doświadczeniu i wiedzy specjalistów. Analizuje dane, tworzy rekomendacje i personalizuje działania, tym samym pomagając swoim klientom w realizacji zamierzonych celów i biorąc odpowiedzialność za efekty wdrożonych działań.

