Chcesz założyć firmę przez internet, bez wizyt w urzędach i zbędnych komplikacji? Nowy wniosek na Firmove pomaga zrobić to w pełni online – samodzielnie lub ze wsparciem księgowej. Sprawdź, jak wystartować z własnym biznesem krok po kroku.

Jak nowy wniosek Firmove pomaga zacząć na własnych warunkach?

Nowy wniosek Firmove to odpowiedź na potrzeby osób, które chcą mieć większą kontrolę nad procesem rejestracji, ale jednocześnie oczekują wsparcia tam, gdzie jest to potrzebne. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkownika. Czytelny układ, prosta nawigacja i przejrzyste komunikaty sprawiają, że wypełnianie formularza jest niezwykle intuicyjne.

Użytkownik może wybrać jedną z dwóch ścieżek:

samodzielne wypełnienie wniosku z pomocą interaktywnych podpowiedzi

wsparcie księgowej od ING.

W drugim wariancie oferowana jest indywidualna konsultacja, podczas której można bezpłatnie skonsultować kwestie podatkowe i rozwiać wątpliwości przed startem.

Dzięki Firmove proces formalny, jakim jest zakładanie firmy, staje się bardziej dopasowany do indywidualnych potrzeb przyszłych przedsiębiorców.

Od pomysłu do CEIDG – krok po kroku z Firmove

Cały proces rejestracji z Firmove został maksymalnie uproszczony i podzielony na przejrzyste etapy. Użytkownik wypełnia kolejno dane osobowe, wybiera kody PKD i formę opodatkowania. Wniosek zawiera wyjaśnienia do każdej z sekcji, a także pozwala na szybkie wyszukiwanie odpowiednich klasyfikacji działalności.

Weryfikacja tożsamości przebiega elektronicznie – niezależnie od wybranej ścieżki – przy użyciu aplikacji mObywatel i podpisu kwalifikowanego. Wniosek o rejestrację firmy składany jest online, bez konieczności odwiedzania urzędów.

Bezpieczny interfejs jest zintegrowany z CEIDG, co oznacza, że wszystkie dane przesyłane są bezpośrednio do systemu rejestrów państwowych. W przypadku założenia konta na Firmove użytkownik może również śledzić status swojego zgłoszenia na platformie – od momentu wysłania formularza aż po otrzymanie potwierdzenia rejestracji. Jeśli chcesz skorzystać z takiego kompleksowego wsparcia, załóż działalność gospodarczą z Firmove.

Dlaczego warto skorzystać z wniosku Firmove do założenia firmy?

Nowe narzędzie Firmove to nie tylko wygoda, a kompleksowa pomoc dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z przedsiębiorczością i szukają prostych, sprawdzonych rozwiązań.

Dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie ważny jest także dostęp do usług, które pomogą im wystartować. Firmove zapewnia możliwość założenia konta firmowego w ING Banku Śląskim z bonusem w wysokości nawet 1800 zł za aktywne korzystanie z rachunku. Dodatkowo oferuje rabat na księgowość, niezależnie od wybranej ścieżki rejestracji. W ramach oferty można skorzystać z usług księgowych od ING w pakiecie Premium za 1 zł przez 6 miesięcy.

Dzięki temu Firmove staje się nie tylko punktem startowym, ale też partnerem w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy. Dla tych, którzy chcą mieć wszystko w jednym miejscu – od formalności po wsparcie księgowe – to rozwiązanie, które realnie upraszcza start w świecie przedsiębiorczości.

Artykuł sponsorowany