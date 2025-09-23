Pepco Group ogłosiła powołanie Sandera van der Laan na stanowisko obserwatora w radzie dyrektorów, podała spółka. Nominacja na stanowisko jest skuteczna od dziś i zostanie poddana pod formalne zatwierdzenie podczas najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podano.

Sander van der Laan dołącza jako kandydat na dyrektora z ramienia IBEX Group, głównego akcjonariusza spółki. Obecnie Sander van der Laan pełni funkcję prezesa zarządu (CEO) Douglas AG, omnichannelowego formatu beauty segmentu premium, który liczy ponad 1 900 sklepów w 22 krajach Europy. Wcześniej, przez sześć lat, był prezesem zarządu (CEO) Action, paneuropejskiej sieci dyskontowej w sektorze non-food. Przed objęciem stanowiska w Action, Sander van der Laan pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego (COO) Ahold Europe oraz Prezesa Zarządu Albert Heijn, podano w komunikacie.

„W imieniu rady z ogromną przyjemnością witam Sandera w Pepco. Wnosi on do naszego zespołu wyjątkowe doświadczenie w handlu detalicznym, szczególnie w zakresie przekładania doskonałości strategicznej i operacyjnej na przemyślany wzrost oraz trwałe budowanie wartości dla akcjonariuszy. Wierzymy, że jego perspektywa i wiedza będą dużym wsparciem dla naszej misji w nowym Pepco” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Pepco Group Frederick Arnold, cytowany w materiale.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

