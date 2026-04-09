Santander Bank Polska planuje rozpocząć rebranding, czyli zmianę marki na Erste Bank Polska, w weekend 24-26 kwietnia 2026 r., podała spółka.

„W weekend 24-26 kwietnia 2026 r. Santander Bank Polska planuje rozpocząć rebranding, czyli zmianę marki na Erste Bank Polska. Trwają przygotowania do tego weekendu. Rebranding planowany w weekend 24-26 kwietnia tego roku nie będzie wymagał dodatkowych działań po stronie klientów. Wszystkie umowy pozostaną w mocy. Nie zmienią się numery kont, kart, PINów czy infolinii. Na placówkach i bankomatach pojawi się nowe logo. Adres strony internetowej zmieni się na www.erste.pl, a aplikacja dla klientów indywidualnych zmieni nazwę na Erste. Pojawią się nowe nazwy wybranych produktów i usług” – czytamy w komunikacie.

Już teraz w placówkach trwają prace związane z nową identyfikacją wizualną. Na drzwiach, witrynach, w przestrzeni oddziałów wprowadzane są akcenty kolorystyczne w odcieniach niebieskiego. Także w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej pojawiły się już niebieskie elementy graficzne, podano także.

„W kampaniach marketingowych i materiałach reklamowych stosuje się od kilku tygodni oznaczenie 'Zmieniamy się w Erste Bank Polska’. Bank nie tylko zapowiada w ten sposób nadchodzącą zmianę marki, ale podkreśla także ciągłość swojego działania – na polskim rynku funkcjonuje od prawie 40 lat” – czytamy dalej.

„Systematycznie zapoznajemy naszych klientów z marką Erste. Choć rebranding przed nami, już teraz informujemy o naszej nowej marce. Chcemy, aby klienci czuli, że wprowadzamy ich w tę zmianę krok po kroku” – powiedział CMO Santander Bank Polska Rafał Jakubowski, cytowany w komunikacie.

Bank na bieżąco prowadzi komunikację ze swoimi klientami. Informuje o tym, co się nie zmienia, zwraca uwagę na zasady bezpiecznego bankowania. Bank nie prosi i nie będzie prosił klientów o podawanie haseł ani PIN-ów ani o instalowanie dodatkowych aplikacji. Komunikacja dotycząca bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych elementów przygotowań, dodano także.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest Erste Group Bank AG. Aktywa razem banku wyniosły 308,15 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews