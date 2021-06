Santander Bank Polska prognozuje wzrost liczby rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce w 2021 roku o 10% r/r do 470 tys. sztuk, podał Bank.

„Ekonomiści Santander Bank Polska przewidują, że PKB Polski wzrośnie w 2021 roku o 4,6%. Prognozy makroekonomiczne zakładają także dalszy, przewyższający inflację, wzrost wynagrodzeń oraz konsumpcji gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg roku i ograniczenia podażowe prognozujemy wzrost liczby rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce w 2021 roku o 10% do 470 tys. sztuk, co będzie oznaczało mniej o 15% wobec 2019 roku. Co ważne, w długofalowej perspektywie polski rynek aut ma potencjał do rozwoju. Rejestracje nowych aut na 1 000 mieszkańców są w Polsce o połowę niższe (15) niż średnio w UE (30), z kolei dochody Polaków stanowią 40% średnich w UE, ale z roku na rok ten dystans się zmniejsza” – powiedział Radosław Pelc z Santander Bank Polska, cytowany w komunikacie.

W ocenie banku, czynnikiem najmocniej hamującym sprzedaż jest obecnie niska podaż. Wynika ona głównie z problemów z dostępnością półprzewodników i chipów, które z kolei ograniczają produkcję aut. Przyczyny tej sytuacji to m.in. sprzedaż tych części do mocno rosnącej branży elektroniki użytkowej, ale też szereg jednorazowych wydarzeń – jak choćby powodowane pandemią problemy z dostawami z Azji czy śnieżyce w Teksasie. Dlatego stoki dealerów w Polsce i całej Europie są obecnie mniejsze, a jednocześnie zamówienia dla produkcji motoryzacyjnej w UE rosną. Choć prognozy dla wzrostu są optymistyczne, można spodziewać się konieczności dłuższego oczekiwania na nowe auta, w przypadku niektórych modeli może to być nawet kilka miesięcy, podkreślono.

Od początku 2021 roku do marca liczba rejestracji samochodów osobowych w Polsce rosła z miesiąca na miesiąc, natomiast w kwietniu nastąpił spadek o 16% m/m. Rejestracje w okresie styczeń-kwiecień przewyższyły ubiegłoroczne wyniki o 29%, ale wciąż były o 15% niższe niż uzyskane w analogicznym okresie 2019 roku, podał Santander.

