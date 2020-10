Santander Bank Polska pozytywnie ocenia wyniki za III kw. i jest optymistyczny co kolejnych miesięcy, poinformował prezes Michał Gajewski. W III kw. klienci wrócili do placówek banku, zaś spłaty kredytów w październiku – po zakończeniu moratoriów kredytowych – wyglądają dobrze.

„Pozytywnie oceniam wyniki z ostatnich trzech miesięcy, szczególnie, jeśli porównamy je z wynikami drugiego kwartału. Sam trzeci kwartał pozwala nam w sposób optymistyczny patrzeć w przyszłość” – powiedział Gajewski podczas wideokonferencji.

„Mamy wzrost dochodów do 2,13 mld zł, wyniku prowizyjnego do 553 mln zł, spadek kosztów operacyjnych o 3,5% i wynik netto, który w III kw. wyniósł prawie 480 mln zł. On był wyższy w III kwartale niż w I półroczu, w którym było 476 mln zł. Nasze wyniki sprzedażowe również się odbudowują, rośnie transakcyjność, pozyskujemy nowych klientów, wdrożyliśmy nowe cyfrowe rozwiązania i procesy” – dodał prezes.

Wyższe dochody w III kw. 2020 r. (2,13 mld zł) w porównaniu do II kw. (2,08 mld zł) wynikały ze wzrostu wyniku z tytułu prowizji i zysku na sprzedaży obligacji skarbowych.

Jak wskazał, w sprzedaży produktów widać wyraźny postęp między drugim, a trzecim kwartałem tego roku.

„W bankowości detalicznej sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 1,4 mld zł. Nadal, jak porównujemy rok do roku, to wolumen jest niższy, ale trzeci kwartał zdecydowanie lepszy od drugiego – sprzedaż wzrosła o ponad 13%. Rośnie sprzedaż w kanałach zdalnych i w III kw. wyniosła 45% w tym produkcie” – powiedział prezes.

„W III kw. widzieliśmy, że klienci stopniowo wracają do placówek – w III kw. to było ok. 95% ruchu przed pandemią, dlatego szczególnie w oddziałach dbamy o bezpieczeństwo klientów i naszych pracowników” – zaznaczył.

W segmencie bankowości biznesowej liczba transakcji ogółem w III kwartale wzrosła o 10% w porównaniu do II kwartału.

Bank podał w prezentacji, że liczba klientów, dla których bank rozpoznał narzędzia pomocowe do dnia 30 września 2020 r., w ramach inicjatyw mających na celu złagodzenie negatywnych skutków COVID-19 wyniosła ogółem 149,7 tys.

Klienci Santander Bank Polska ogółem: 88,9 tys., w tym: klienci indywidualni 62,3 tys., klienci MŚP 24,6 tys., klienci korporacyjni – 2 tys. Klienci Grupy Santander Consumer Bank: 60,8 tys.

„Spłaty dobrze wyglądają i tutaj jestem optymistą, widać, że pomoc przyniosła właściwy skutek, dyscyplina płatnicza wróciła – zarówno, jeśli chodzi o firmy, jak i klientów indywidualnych” – powiedział prezes, zapytany o spłaty w październiku, tj. po wygaśnięciu moratoriów kredytowych, oferowanych przez bank.

Gajewski zapytany o oczekiwania dotyczące przyszłorocznych wyników przypomniał, że ambicją banku jest poprawa wyników rok do roku. Podkreślił, że wiele będzie zależało od scenariuszy makroekonomicznych na 2021 r.

„Zawsze mówiliśmy, że mamy ambicję, by mieć lepsze wyniki, niż w roku poprzednim i mamy ją nadal. Oczywiście, nieprzewidywalność jest tak ogromna, że trudno się wypowiedzieć na temat przyszłości. Jesteśmy cały czas optymistami, być może nieco przesunie się moment mocnego odbicia, ale raczej patrzymy optymistycznie” – powiedział Gajewski.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews