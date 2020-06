Santander Bank Polska wraz z akceleratorem Accelpoint uruchamia kolejną rundę programu AccelUp, który łączy dojrzałe startupy z obszarów fintech oraz insurtech z globalnymi korporacjami, podał bank. Rekrutacja w trzeciej rundzie programu kończy się 30 czerwca br.

Uczestnicy programu AccelUp otrzymują wsparcie finansowe do 200 tys. zł oraz wsparcie business know-how w postaci ponad 100 godzin konsultacji z ekspertami rynkowymi. Startupy będą miały również możliwość skorzystania z szerokiego zaplecza networkingowego, w tym możliwość prezentacji przed globalnymi funduszami inwestycyjnymi. AccelUp to program typu non-equity – po zakończeniu akceleracji całość udziałów pozostaje po stronie startupu. Dotychczas odbyły się już dwie tury akceleracyjne programu AccelUp, w ramach którego poszukiwane są startupy z trzech obszarów: FinTech, InsurTech i TelCo, podano w komunikacie.

„Współpraca ze startupami w ramach programu akceleracyjnego AccelUp stwarza bezpieczną przestrzeń do testowania usług przyszłości. Startupy mogą korzystać z profesjonalnego środowiska testowego, a my mamy swój udział w dostosowywaniu takiego rozwiązania do realnych potrzeb klientów. Obecna sytuacja na rynku pozwala zaistnieć wielu nowym innowacjom oraz może zmienić wartość dotychczasowych rozwiązań. Zrozumienie zmieniających się potrzeb naszych klientów, zwłaszcza teraz, przy niespodziewanych okolicznościach, jest dla nas priorytetem. Tym cenniejsze w trzeciej rundzie będą dla nas nieszablonowe rozwiązania oferowane przez startupy” – powiedział Digital & Innovation Leader, Santander Bank Polska Dariusz Paczewski, cytowany w komunikacie.

Do programu zaproszone są startupy z produktami gotowymi do wdrożenia. W pierwszym etapie akceleracji firmy otrzymają pomoc w zaadaptowaniu produktów do potrzeb banku, z kolei w drugim startup przetestuje produkt na infrastrukturze banku i przeprowadzi Proof of Concept.

„Dotychczasowe wsparcie w ramach programu AccelUp jest bardzo pozytywnie oceniane przez startupy biorące udział w dwóch dotychczasowych rundach akceleracji. Zapraszamy kolejne startupy do aplikowania. Nasi partnerzy szczegółowo zdefiniowali swoje oczekiwania – wiemy, jakich innowacji poszukują. Dzięki temu mamy naprawdę wyróżniającą się skuteczność we wdrażaniu rozwiązań startupów i rozwijaniu współpracy z odbiorcami technologii w naszym programie. W tej rundzie szczególnie istotne są dla nas obszary takie jak: Big Data & Machine Learning, AML/KYC, Security, Client onboarding, digitalizacja, automatyzacja i optymalizacja procesów wewnętrznych, innowacyjne kanały dystrybucji kredytów i ubezpieczeń, nowe produkty i usługi dla klientów z segmentów retail i SME” – powiedział Head of AccelUp Acceleration w Accelpoint Maciej Majewski, cytowany w komunikacie.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews