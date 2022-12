Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w skład której wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), zawarła z Grupą Santander Consumer Bank transakcję sekurytyzacji syntetycznej o wartości 1,15 mld zł (245 mln euro), podał EBI. Wraz z transakcją uzgodniono również zobowiązanie Santander Consumer Bank do uruchomienia nowych środków finansowych (1,529 mld zł w okresie 3 lat) na wspieranie MŚP i zrównoważonych ekologicznie projektów.

„Grupa EBI zacieśniła długofalową współpracę z Grupą Santander Consumer Bank należącą do grupy kapitałowej Santander. Zawarte niedawno porozumienie obejmuje sekurytyzację syntetyczną i nowe zobowiązania kredytowe ze strony Santander Consumer Bank S.A. (SCB). Jest to już trzecia transakcja dotycząca ulgi kapitałowej zawarta przez Grupę EBI z SCB – wcześniejsze transakcje dotyczyły sekurytyzacji sprzedaży (w 2016 r.) i sekurytyzacji syntetycznej (w 2019 r.). Na mocy obecnego porozumienia SCB zobowiązuje się udzielić w okresie trzech lat nowych kredytów o wartości maksymalnie 1,529 mld zł (327 mln euro). Większość z tych kredytów zostanie udzielona MŚP, a pozostała część – spółkom o średniej kapitalizacji oraz (wyłącznie w przypadku projektów związanych z działaniami na rzecz klimatu) osobom prywatnym” – czytamy w komunikacie.

Ponadto co najmniej 20% środków finansowych zostanie przeznaczone na realizację przedsięwzięć przyczyniających się do ochrony klimatu i zrównoważonego ekologicznie rozwoju. Zgodnie z przewidywaniami nowe kredyty wydatnie przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Polsce, dodano.

Kluczem do zwiększenia zdolności SCB do udzielania kredytów jest ochrona nierzeczywista zapewniana przez EFI w odniesieniu do zróżnicowanego portfela kredytów konsumenckich spółki (objętego standardowymi mechanizmami zarządzania ryzykiem kredytowym), w ramach którego łączne saldo należności wynosi 1,146 mld zł (245 mln euro). Sekurytyzacja syntetyczna pozwala zmniejszyć ryzyko kredytowe ponoszone przez SCB i znacznie ograniczyć potrzeby kapitałowe, a tym samym umożliwia realokację kapitału na działania wspomagające funkcjonowanie gospodarki realnej, wyjaśniono.

„Współpraca Grupy EBI z Grupą SCB przyniesie wymierne korzyści polskim MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji, a także ułatwi tworzenie nowych miejsc pracy, przyspieszy rozwój gospodarczy i społeczny oraz przyczyni się do budowania w Polsce zielonej gospodarki, która będzie konkurencyjna w skali globalnej. Wsparcie to ma zasadnicze znaczenie, ponieważ sektor MŚP i spółek o średniej kapitalizacji jest największym pracodawcą w Polsce i zatrudnia mniej więcej dwie trzecie wszystkich pracowników w skali kraju. Grupa EBI z zadowoleniem przyjmuje zacieśnienie współpracy z Santander Consumer Bank, ponieważ dzięki temu polskie przedsiębiorstwa zyskają dodatkowe opcje finansowania umożliwiające inwestowanie i dalszy rozwój pomimo trudnej sytuacji gospodarczej” – skomentowała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w materiale.

„Nasza wieloletnia, owocna współpraca z EFI i EBI koncentruje się na wspieraniu mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP, zwłaszcza w dziedzinie finansowania pojazdów, a obecnie również na polu energii odnawialnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że udało nam się wspólnie wypracować innowacyjne transakcje sekurytyzacyjne, które pozwalają uwolnić kapitał niezbędny do skuteczniejszego wspierania gospodarki poprzez leasing i finansowanie w formie kredytów” – dodał CFO SCB Paweł Muciek.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. Bank finansuje projekty w czterech obszarach priorytetowych. Są to: infrastruktura, innowacyjność, klimat i środowisko oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Santander Consumer Bank wchodzi w skład Grupy Santander Bank Polska, która jest jednym z liderów rynku kredytów konsumenckich w Polsce. Bank oferuje klientom szeroką gamę produktów obejmującą kredyty gotówkowe, kredyty na zakup samochodów nowych i używanych, kredyty ratalne, kredyt celowy, internetowy odnawialny limit kredytowy, karty kredytowe oraz lokaty i rachunki oszczędnościowe. Ponadto Santander Consumer Bank ma w swojej ofercie produkty leasingowe przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw oraz dużych klientów korporacyjnych, dystrybuowane przez spółkę zależną o nazwie Santander Consumer Multirent.

Źródło: ISBnews