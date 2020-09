Satus Starter VC zainwestował 2 mln zł w spółkę Indoorway, a środki te zostaną przeznaczone na optymalizację procesów produkcji i logistyki wewnętrznej dzięki Internetowi Rzeczy, podała spółka.

„Indoorway jest firmą technologiczną, która z sukcesem zainteresowała przedsiębiorstwa produkcyjne swoim rozwiązaniem z obszaru Internetu Rzeczy i Przemysłu 4.0, pozwalającym na pomiary lokalizacji oraz analizę ruchu zasobów wykorzystywanych w procesach produkcji oraz logistyki wewnętrznej takich jak wózki widłowe, roboty autonomiczne AGV, półprodukty, a także pracowników. Do tej pory dane na temat pracy tego typu ruchomych zasobów były zbierane głównie na podstawie obserwacji i zapisywane ręcznie… lub wcale” – czytamy w komunikacie.

Spółka zrealizowała do tej pory wdrożenia m.in. dla takich podmiotów jak Michelin, GKN Driveline, Whirlpool, Cetes Cosmetics czy Famur.

„Rozwiązanie Indoorway wpisuje się w rynek RTLS (ang. Real-Time Location Systems), czyli rozwiązań pozwalających na lokalizację obiektów w czasie rzeczywistym, szczególnie w przestrzeniach wewnątrzbudynkowych. Rynek ten obejmuje szerokie spektrum technologii (RFID, W-Fi, UWB, czy Bluetooth) oraz zastosowań, m.in. w służbie zdrowia, produkcji, handlu, edukacji, a nawet sporcie. Całkowita wartość rynku RTLS szacowana była w 2018 r. na ok. 3,2 mld USD. Do roku 2023 oczekuje się wzrostu powyższego rynku w tempie 22,5% rocznie, tj. do wartości 8,8 mld USD” – czytamy dalej.

Spółka w ubiegłym roku skupiła się na sprzedaży do firm produkcyjnych i ocenia tę decyzję jako właściwe posunięcie.

„Nasze rozwiązanie jest dopasowane do wysokich wymagań stawianych przez firmy z tego sektora, pomagając im zmniejszać koszty operacyjne oraz poprawiać wykorzystanie zasobów. W rezultacie w dość krótkim czasie udało się pozyskać takich klientów jak Michelin, Whirlpool czy GKN Driveline. Obecny kryzys jest dla nas dodatkową szansą, ponieważ firmy rezygnują z dużych inwestycji skupiając się na poprawianiu istniejących procesów i efektywniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów” – powiedział CEO Indoorway Adam Komarnicki, cytowany w komunikacie.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki, w szczególności zintensyfikowanie działań marketingowo-sprzedażowych oraz produkcję urządzeń pomiarowych na potrzeby planowanych wdrożeń, podano w materiale.

„Zdecydowaliśmy się zainwestować w ten projekt, ponieważ stoi za nim bardzo dobry i komplementarny zespół zarządzający z gruntowną znajomością procesów produkcyjnych, technologicznych oraz technologii. Bardzo istotna była również wstępna walidacja produktów spółki przez klientów będących światowymi liderami branży produkcyjnej i logistycznej, co otwiera spółce możliwość ekspansji globalnej” – wyjaśnił partner Funduszu Satus Starter Łukasz Wąsikiewicz.

Indoorway jest jednym z zaledwie kilku globalnych dostawców systemów RTLS bazujących na technologii Ultra WideBand. Technologia ta pozwala na niezakłócone i stałe nadawanie sygnałów lokalizacyjnych wewnątrz budynków. Klientami firmy są zarówno polscy jak i zagraniczni producenci m.im. Whirlpool, Famur, Michelin, Cetes Cosmetics.

Źródło: ISBnews