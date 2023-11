Niemiecka Marble Imaging oraz polska firma Scanway ogłosiły strategiczne partnerstwo, podały spółki. Przedmiotem współpracy będzie wspólne opracowanie multispektralnego ładunku do mikrosatelitarnej konstelacji do obserwacji Ziemi rozwijanej przez Marble Imaging. Docelowa konstelacja będzie obejmować do 200 satelitów o jednostkowej wadze około 100 kg każdy, które mają zostać wystrzelone w kilku etapach w ciągu następnej dekady, zapewniając cykliczne globalne obrazowanie w bardzo wysokiej rozdzielczości.

Scanway będzie odpowiedzialny za opracowanie i dostarczenie ładunku – czyli teleskopów do obserwacji Ziemi, które będą działać na pokładzie satelitów w celu zapewnienia najlepszej jakości danych. Rolą Marble będzie przetwarzanie, analizowanie i przekształcanie uzyskanych danych EO w produkty i usługi o wartości dodanej.

„Ekscytującym dla Scanway zadaniem w projekcie będzie dostarczenie teleskopu o bardzo wysokiej rozdzielczości, poniżej jednego metra. Długoterminowym celem firmy jest tworzenie rozwiązań dla konstelacji – wiąże się z tym konieczność skalowania procesu produkcyjnego. Jesteśmy świadomi tego wyzwania, dlatego od stycznia będziemy dysponować powierzchnią laboratoryjno-warsztatową blisko 4x większą niż dotychczas dzięki nowej siedzibie Scanway, a w perspektywie kilku kolejnych lat będziemy wdrażać dalsze procesy skalowania produkcji” – powiedział COO i współzałożyciel Scanway Mikołaj Podgórski, cytowany w komunikacie.

Satelity będą dostarczać globalne dane powierzchni Ziemi z rozdzielczością (GSD) poniżej 1 metra (na planowanym poziomie około 0,7 metra) w pasmie widzialnym (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR) z pasmem panchromatycznym, a instrument obrazujący dostarczony przez Scanway będzie o około połowę razy większy od teleskopu przygotowanego w ramach misji EagleEye. Przyszłe satelity będą również wyposażone w ładunki do obserwacji Ziemi w paśmie podczerwonym (SWIR). Uzyskane w ten sposób dane i analizy będą stanowić cenne źródło informacji dla wielu klientów w UE i na całym świecie. Współpraca między firmami ma na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu EO, podano także.

Konstelacje, czyli grupy satelitów współpracujących ze sobą i umożliwiające realizację zadań niemożliwych do wykonania przez pojedynczy pojazd, są przyszłością przemysłu kosmicznego, przede wszystkim ze względu na zwiększone pole obrazowania, czas rewizyty danego miejsca i niezawodność, jakie oferują. Z raportów branżowych (wg Euroconsult 2022) wynika, że w kolejnej dekadzie ponad 80% małych satelitów zostanie wyniesionych w ramach misji konstelacyjnych.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2023 r.

Źródło: ISBnews