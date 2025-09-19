Scanway zawarł aneks do umowy z Marble Imaging GmbH zwieńczający zakończenie I fazy projektu SEMOViS i umożliwiający przejście do II fazy, podała spółka.

„Umowa zawarta została w ramach projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) o nazwie SEMOViS, rozpoczętego w lipcu 2024. Celem zawarcia aneksu jest dostosowanie umowy między Scanway i Marble do ustaleń projektowych poczynionych pomiędzy Scanway, Marble i ESA po zakończonym przeglądzie PDR (ang. Preliminary Design Review) w Projekcie. Główne zmiany wprowadzone przez aneks to doprecyzowanie filozofii rozwoju modeli pośrednich i kwalifikowanych w ramach projektu przez spółkę oraz przedłużenie harmonogramu projektu na 2027 rok. Zawarcie aneksu zwieńcza zakończenie pierwszej fazy projektu i umożliwia przejście do drugiej fazy projektu, której finalizacja oznaczać będzie dostarczenie instrumentu lotnego celem integracji z satelitą lub wyniesieniem satelity w 2027 roku” – czytamy w komunikacie.

Celem projektu SEMOViS jest dostarczenie przez spółkę instrumentu do obserwacji Ziemi, składającego się z dwóch teleskopów, pozwalających na obrazowanie Ziemi w paśmie widzialnym z rozdzielczością poniżej 1 metra na piksel (VHR – Very High Resolution) oraz podczerwonym (SWIR) z rozdzielczością poniżej 10 metrów na piksel. Całościowa wartość projektu wynosi ok. 5,50 mln euro. Finansowanie projektu przez ESA wynosi 3,94 mln euro, natomiast wartość środków przekazanych do Scanway wyniesie 3,20 mln euro, włącznie ze środkami już przekazanymi do spółki od czasu podpisania Umowy do daty niniejszego raportu w wysokości 0,6 mln euro, przypomniano w materiale.

„Ze względu na status MŚP, spółka otrzyma zaliczkę na prowadzenie prac w ramach drugiej fazy kontraktu w typowej dla ESA wysokości 35% wartości pozostałej części umowy, tj. ok. 0,9 mln euro, której wpływ do spółki spodziewany jest na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Realizacja projektu SEMOViS wpisuje się w biznesowe kierunki rozwoju spółki, tj. projekty konstelacyjne i budowę coraz większych instrumentów optycznych” – podkreślono dalej.

Scanway specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym: kompletne systemy do kontroli jakości. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews