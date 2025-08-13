Scanway podpisał umowę z firmą Space Inventor (SI) z Danii, na dostarczenie modelu lotnego teleskopu do astrosejsmografii gwiazd, który w ramach misji naukowej „Stars and ExoPlanets” zostanie zintegrowany z platformą satelitarną Space Inventor i wysłany na orbitę Ziemi, podała spółka. Wartość Umowy wynosi 500 tys. euro i obejmuje okres 12 miesięcy. Spodziewany przez spółkę wpływ środków z tytułu realizacji umowy na bazie ustalonego harmonogramu wyniesie 50% w 2025 roku i 50% w 2026 roku.

Scanway specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym: kompletne systemy do kontroli jakości. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews