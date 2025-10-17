Scanway ocenia, że wprowadzenie przez Chiny nowych regulacji eksportowych pierwiastków ziem rzadkich (REE) będzie mieć wpływ na światowe łańcuchy dostaw, w tym sektor kosmiczny, ale skutki takiej decyzji dla spółki będą istotnie ograniczone ze względu na wcześniejsze decyzje strategiczne, poinformował ISBtech CEO Jędrzej Kowalewski.

„Wprowadzenie przez Chiny podatku od pierwiastków ziem rzadkich może mieć wpływ na światowe łańcuchy dostaw, w tym sektor kosmiczny. W naszym przypadku skutki takiej decyzji będą istotnie ograniczone. Od wielu lat budujemy nasz łańcuch dostaw w oparciu o partnerów spoza rynku chińskiego, dzięki czemu zdecydowana większość komponentów wykorzystywanych w naszych systemach optycznych i rozwiązaniach dla sektora kosmicznego jest dostarczana od zaufanych partnerów z Europy” – powiedział Kowalewski w rozmowie z ISBtech.

Pozwala to Scanway działać stabilnie i niezależnie od zmian w polityce handlowej czy eksportowej największych rynków azjatyckich. To efekt długofalowej strategii przyjętej od początku działalności Scanway w segmencie kosmicznym, którą spółka będzie kontynuowała również w kolejnych latach, dodał CEO.

„Przyjęta we wrześniu nowa strategia rozwoju spółki na lata 2026-2028 obejmuje m.in. rozwój własnych ogniw łańcucha dostaw, zwłaszcza w obszarze infrastruktury dla komponentów optycznych i mechanicznych w końcowych etapach wytwarzania, które zamierzamy stopniowo realizować we własnym zakresie” – wymienił prezes.

Scanway cały czas bardzo uważnie obserwuje dynamiczny rozwój europejskich producentów komponentów high-tech (szczególnie w obszarze sensorów CCD i CMOS), które jeszcze niedawno pochodziły niemal wyłącznie z Azji lub USA.

„Wspieramy ten trend, korzystając z nowych możliwości współpracy z europejskimi, w tym polskimi firmami, które rozwijają własne linie produkcyjne w zakresie matryc obrazujących i detektorów. Rozwój tego sektora w Europie zwiększa bezpieczeństwo technologiczne naszego kontynentu, a jednocześnie wzmacnia konkurencyjność europejskiego przemysłu kosmicznego. Scanway od lat inwestuje w niezależność technologiczną i budowę zrównoważonego łańcucha dostaw – traktujemy to nie tyle jako reakcję na bieżące wydarzenia, a bardziej – długoterminową strategię, która dziś pokazuje swoją wartość” – zaznaczył Kowalewski.

CTO Scanway Michał Zięba dodał, że spółka może potwierdzić, że jej dostawcy w kluczowych aspektach nie są zależni od rynku chińskiego.

„Taką wiedzę mamy. Nie możemy natomiast wykluczyć jakiejkolwiek zależności w mniej kluczowych, pobocznych aspektach. Natomiast, myśląc długoterminowo, uważam, że łańcuchy dostaw będą kluczowym aspektem działania gospodarki, dlatego firmy z poszczególnych branż mogą się spodziewać, że w przyszłości będą musiały dokumentować swoje linie dostaw i być w stanie wykazać ich niezależność od czynników wysokiego ryzyka” – podsumował Zięba.

Scanway specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje produkty oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym kompletne systemy do kontroli jakości. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews