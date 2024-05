Scanway planuje uczestniczyć w 4 różnych misjach kosmicznych w br.: Ariane 6, XD, EagleEye oraz OTTER, poinformowali przedstawiciele spółki. Scanway dostarczył produkty po swojej stronie, ale start misji uzależniony jest od wielu czynników, podkreślili.

„Jesteśmy częścią szerszego projektu z Europejska Agencją Kosmiczną o nazwie YPSAT i udało nam się właśnie zaangażować ten projekt, co jest dosyć istotnym prestiżowym wyróżnieniem. Na pokładzie tej rakiety tego pierwszego dziewiczego lotu rakiety Ariane 6 ma się znaleźć 18 ładunków, z których część to są satelity, a część to są właśnie tak jak my zintegrowane payloudy, a część to są na przykład produkty, które rakieta będzie wystrzeliwać w kosmos w celu jakby ich przejścia przez atmosferę w formie takich małych lądowników” – powiedział dyrektor do spraw operacyjnych Mikołaj Podgórski podczas wideokonferencji.

Inne ładunki obserwacyjne, które zostały już dostarczone jakiś czas temu, które powinny w tym roku znaleźć się na orbicie to jest misja OTTER dla Niemieckiej Agencji Kosmicznej. Rakieta ma wystartować pod koniec br.

„Oprócz tego mamy projekt tak zwany XD dla klienta z Indii, który ma na celu zweryfikować pracę układu do pozycjonowania satelity. Tam dostarczyliśmy ten paylout w listopadzie w zeszłym roku. Najprawdopodobniej w drugiej połowie tego roku będzie leciał w kosmos, ale to zależy oczywiście znowuż od rakiety. W tym wypadku to jest takie ta hinduska, która już kilku opóźnień dostała z różnych powodów” – dodał Podgórski.

Najważniejszym payloudem jest misja EagleEye, będący największym satelitą w tej części Europy wyposażony w teleskop produkcji spółki. Satelita ma na celu między innymi obserwacje Ziemi, a teleskop będzie umożliwiał uzyskanie rozdzielczości od jednego do dwóch metrów na pixel w zależności od tego, w jakiej pozycji na orbicie się znajdzie.

Spółka podała wcześniej, że zanotowała wzrost backlogu, który od końca grudnia 2023 r. wzrósł z 2,9 mln zł do 9,8 mln zł. Istotny wpływ na to miała umowa z Nara Space Technology z Korei Płd. na dwa teleskopy do obrazowania Ziemi o wartości 1,7 mln euro.

„Zwiększenie tego backlogu właśnie jest przede wszystkim w obszarze kosmicznym, jak również w oczekujących na formalizację tych środków w kategorii Space jest znacznie więcej. Jest to bezpośrednim przełożeniem na rzeczywistość tego, co przewidywaliśmy na ten rok, czyli właśnie zwiększenia kategorii kosmicznej, jeśli chodzi o przepływy finansowe i przychody” – powiedział prezes Jędrzej Kowalewski.

Spółka aktywnie uczestniczy w rozmowach z ESA i jest wymieniana jako potencjalny partner do programów opcjonalnych oraz projektów w latach 2023-2025, podano także. Spółka planuje także dywersyfikację projektów i źródeł ich finansowania m.in. w oparciu o dotacje lub konkursy.

„Perspektywa zwiększonej składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej, to jest coś, co cały czas musi się wydarzyć i natomiast no co się odwlecze, to mamy nadzieję, że nie uciecze. W tym składka cały czas jest na tapet i te potencjalne środki z tej składki są w kontekście naszej firmy cały czas branę pod uwagę” – powiedział Kowalewski.

Scanway ruszył z kampanią edukacyjną „Obiektyw na Orbitę”, którego celem jest edukacja w zakresie rynku danych satelitarnych, podano także.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews