Scanway, który jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wyprodukowanie teleskopu optycznego w ramach projektu EagleEye, przekazał teleskop do integracji z platformą satelitarną i otrzymał informację o pozytywnym przejściu testów funkcjonalnych, podała spółka. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Creotech Instruments (lider) i Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz jest współfinansowany ze środków NCBiR w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki.

„Przekazanie naszego ładunku optycznego do integracji z platformą satelitarną Creotech Instruments jest dla nas krokiem milowym w zakresie realizacji długoterminowej wizji produktowej związanej z dostarczaniem teleskopów do coraz większych satelitów. Rok temu uzyskaliśmy space heritage poprzez własną misję STAR VIBE, potwierdzając wysokie kompetencje i dostarczając najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu o rozdzielczości ok. 25 metrów. Projekt EagleEye będzie wyposażony w teleskop zdolny do wykonywania zobrazowań z orbity 350 km o rozdzielczości rzędu ok. 1 metra, a masa całego satelity wyniesie ok. 60 kg. Umocnimy dzięki temu naszą wiodącą pozycję w branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i znajdziemy się w czołówce europejskich firm z potwierdzonym space heritage dla dużych ładunków optycznych. Nasze ambicje sięgają jednak jeszcze dalej – w listopadzie ubiegłego roku rozpoczęliśmy współpracę w niemiecką firmą Mable Imaging w ramach której pracujemy nad ładunkiem multispektralnym zdolnym do zobrazowań rzędu poniżej 1 metra dla satelity o masie ok. 100 kg. Segment mikrosatelitów, czyli satelitów o masie powyżej 10 kg, pozwala na dostarczanie większych i bardziej zaawansowanych ładunków, na których realizowana jest znacząco wyższa marża” – powiedział prezes Jędrzej Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Scanway od 2020 roku jest częścią zespołu tworzącego największego polskiego mikrosatelitę do obserwacji Ziemi o nazwie EagleEye. Spółka w ramach projektu odpowiada za ładunek optyczny satelity – największy w pełni zaprojektowany i skonstruowany w Polsce teleskop obserwacyjny o unikalnych parametrach technicznych. Teleskop jest zgodny z wytycznymi Space 4.0 oraz metodologią Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwi obrazowanie w pasmach widzialnym (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR) z rozdzielczością (GSD) ok. 1 metra. W 2023 roku teleskop pozytywnie przeszedł testy środowiskowe symulujące warunki kosmiczne w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych.

„Sukces związany z udanym startem naszego satelity STAR VIBE miał pozytywny wpływ na dynamikę prowadzonych przez nas rozmów biznesowych, w tym ilość zapytań ofertowych. Zrealizowanie misji EagleEye pozwoli nam jeszcze skuteczniej konkurować na rynku dostawców technologii obserwacyjnych z kosmosu i zapewniać ładunki optyczne także dla dużych misji kosmicznych. W celu obsłużenia rosnącego popytu na nasze rozwiązania przenieśliśmy na początku roku działalność do nowej siedziby, w której dysponujemy nie tylko znacznie większą powierzchnią biurową, ale przede wszystkim blisko 4-krotnie większym zapleczem laboratoryjno-warsztatowym, w tym ok. 110 m2 dedykowanych do integracji oraz testów instrumentów optycznych. Pozwoli to nam realizować większą liczbę projektów, w tym tych dotyczących produkcji wielkoseryjnej, zachowując jednocześnie najwyższe standardy jakości, które wymagane są od wiodących podmiotów z sektora kosmicznego” – dodał COO i współzałożyciel Scanway Mikołaj Podgórski.

Teleskop dostarczony przez Scanway do partnera będzie integrowany z platformą satelitarną HyperSat od Creotech Instruments. Po zakończeniu tego procesu cały satelita przejdzie testy funkcjonalne oraz środowiskowe. Pozytywny wynik testów umożliwi wysłanie satelity do firmy Exolaunch odpowiedzialnej za integrację EagleEye z rakietą Falcon 9 od SpaceX. Wyniesienie satelity na orbitę jest zaplanowane na przełom I i II półrocza 2024, o ostatecznej dacie zadecyduje dostępność okien startowych ze strony SpaceX. Wystrzelenie satelity EagleEye będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego sektora kosmicznego, przypomniano.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2023 r.

