Scanway uzgodnił kluczowe warunki kontraktu z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) dotyczącego budowy europejskiego łańcucha przetwarzania danych multispektralnych z instrumentu optycznego Scanway, który w ramach współpracy z Intuitive Machines (IM) znajdzie się w 2026 roku na orbicie Księżyca, podała spółka. W ramach umowy spółka opracuje system przetwarzania danych satelitarnych związanych z przyszłą eksploracją powierzchni Księżyca. Wartość umowy pomiędzy Scanway a ESA wyniesie 500 tys. euro.

„Celem ESA w tym projekcie jest budowa silnego europejskiego zaplecza technologicznego w zakresie przetwarzania zobrazowań powierzchni Księżyca. Przedmiotem planowanej umowy będzie stworzenie europejskiego łańcucha przetwarzania danych multispektralnych z instrumentu optycznego Scanway, który już w 2026 roku znajdzie się na orbicie Księżyca. W praktyce oznacza to budowę systemu o strategicznym znaczeniu dla ESA, umożliwiającego analizę danych satelitarnych dotyczących Księżyca” – czytamy w komunikacie.

Wartość umowy pomiędzy Scanway a ESA wyniesie 500 tys. euro. Spodziewany przez spółkę wpływ środków z tytułu realizacji umowy na bazie ustalonego harmonogramu wyniesie ok. 70% w 2025 roku, ok. 10% w 2026 roku oraz ok. 20% w 2027 roku. Realizacja umowy potrwa do 2027 roku (tj. około roku po wystrzeleniu satelity IM, na którym znajdzie się produkt spółki) i obejmie przede wszystkim przetwarzanie zdjęć powierzchni Księżyca z określonych celów, zdefiniowanych wspólnie przez ESA, IM i Scanway, do poziomu umożliwiającego zapisywanie zobrazowań w bazach danych ESA, wykorzystywanych m.in. do celów badawczych i naukowych, a także dla przyszłych misji eksploracyjnych. W ramach przeprowadzonych dyskusji i uzgodnień spółka oraz IM zdefiniowały wstępnie konkretne cele do obrazowania Księżyca.

Do realizacji zakresu umowy zostaną wykorzystane elementy autorskiej technologii Hydra rozwijanej przez spółkę, czyli zaawansowanych metod przetwarzania i wysokowydajnej analizy danych. Synergia rozwiązań i kompetencji z obu branż, w ramach których działa spółka, tj. kompletne systemy do kontroli jakości w obszarze Industry oraz rozwiązania hardwarowe w obszarze Space, stanowi istotną przewagę konkurencyjną spółki. Umowa będzie pierwszą okazją do prowadzenia komercyjnych prac w sektorze kosmicznym z wykorzystaniem kompetencji Scanway wypracowanych w obszarze Industry, wskazano również.

„Nasza współpraca z Intuitive Machines oraz Europejską Agencją Kosmiczną zapewni Europie dostęp do zobrazowań powierzchni Księżyca. Opracowany przez nas system przetwarzania danych będzie pierwszym tego rodzaju komercyjnym projektem w Europie. W ramach współpracy dostarczymy zarówno instrument optyczny do mapowania powierzchni Księżyca, jak i kompleksowy system przetwarzania danych. Według naszej wiedzy takie połączenie stanowi unikalne rozwiązanie w skali Europy. Tym samym nasza spółka stanie się podmiotem, który może połączyć – w zakresie obserwacji Księżyca – Europę z amerykańskim programem księżycowym, obecnie największym i najbardziej zaawansowanym na świecie” – zakończono w informacji.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews