Scope Fluidics zarejestrowała w Krajowym Rejestrze Sądowym spółkę Hybolic, osiągając w ten sposób pierwszy z trzech celów strategicznych – posiadanie w portfolio co najmniej pięciu nowych projektów, w tym co najmniej dwóch w formie spółek celowych do końca 2025 r., podał Scope. Nowa spółka rozwija projekt Hybolic (techniczna nazwa DSC027) – system umożliwiający wczesne wykrywanie ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego.

„Dostrzegamy globalne wyzwania w szeroko rozumianym sektorze medycznym i przekształcamy je w rynkowe szanse. To z kolei prowadzi nas do tworzenia koncepcji przełomowych rozwiązań. Taka właśnie była droga naszego nowego projektu Hybolic, czyli systemu umożliwiającego wczesne wykrywanie ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego prowadzącego m.in. do insulinoporności oraz cukrzycy typu 2 poprzez monitorowanie stężenia kluczowych biomarkerów tych zaburzeń, takich jak insulina i glukoza. Mocno wierzymy w Hybolic i dlatego niezmiernie cieszymy się z kolejnego kroku w kierunku rozwoju tego projektu, jakim jest oficjalne zarejestrowanie nowej spółki celowej” – powiedział prezes Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

Wcześniej Scope Fluidics zakwalifikował do rozwoju w ramach spółki celowej projekt Edocera (techniczna nazwa DCS001). W ramach projektu rozwijany będzie produkt umożliwiający profilaktykę oraz bieżącą diagnostykę osób z grupy ryzyka wystąpienia udaru. Jednocześnie do przeanalizowania w ramach procesu Scope Discovery zostały dotychczas zarejestrowane 43 projekty, z których 16 zostało zamkniętych, 12 nie zostało jeszcze przeanalizowanych, a 12 jest aktualnie w procesie Scope Discovery, podano.

Scope Fluidics jest również właścicielem spółki celowej Bacteromic, powołanej dla rozwoju systemu Bacteromic – to szybki, zautomatyzowany system testowania wrażliwości bakterii na antybiotyki (Antibiotic Susceptibility Testing, AST), który dostarcza precyzyjną informację, o tym który z klinicznie istotnych antybiotyków będzie najskuteczniejszy w leczeniu infekcji bakteryjnej.

„Konsekwentnie realizujemy przyjętą w 2023 roku strategię. Co więcej, nasze działania nabierają coraz większego tempa, m.in. stale przedstawiamy nowe koncepcje, rozwijamy portfolio oraz budujemy innowacyjne i przełomowe rozwiązania w obszarze med-tech” – podkreślił wiceprezes i dyrektor finansowy Szymon Ruta.

Pozostałe dwa kluczowe cele strategiczne spółki to doprowadzenie do co najmniej dwóch transakcji strategicznych do końca 2028 r. oraz gotowość do przeprowadzania co najmniej jednej transakcji strategicznej średniorocznie w latach 2029-2033, przypomniano.



Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

