W wyniku przeszkód związanych z kwestiami lokalowymi konieczne będzie zainstalowanie i uruchomienie półautomatycznej linii produkcyjnej paneli systemu Bacteromic poza siedzibą spółki Bacteromic, podało Scope Fluidics. W ramach postępu prac nad linią okazało się, że jej parametry wykraczają poza aktualnie posiadane możliwości. Tym samym uzyskanie gotowości linii nastąpi w terminie późniejszym niż planowany – ogłoszony w lutym plan zakładał posiadanie wewnętrznie zwalidowanej linii na początku drugiej połowy 2026.

„Aktualnie trwają działania mające na celu jak najszybsze znalezienie nowej lokalizacji dla linii. Na tym etapie nie jest jeszcze możliwe przesądzenie, kiedy Bacteromic będzie posiadała zwalidowaną linię ani jak aktualna sytuacja wpłynie na działania sprzedażowe systemu Bacteromic. Jednocześnie zarząd ocenia, że późniejszy termin posiadania zwalidowanej linii nie powinien mieć istotnego przełożenia na działania mające na celu przeprowadzenie transakcji strategicznej na projekcie Bacteromic” – czytamy w komunikacie.

Scope Fluidics to spółka z branży life science, opracowująca innowacyjne technologie dla rynku diagnostyki medycznej i opieki zdrowotnej. W 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.

