Rada nadzorcza Citi Handlowego postanowiła powołać z dniem 1 grudnia 2025 r. Sebastiana Perczaka w skład zarządu banku na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za usługi bankowości transakcyjnej i powierniczej, podał bank.

„Pan Sebastian Perczak jest doświadczonym menedżerem bankowości korporacyjnej z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w instytucjach finansowych w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Obecnie, od roku 2019 pełni funkcję Szefa Pionu Bankowości Przedsiębiorstw (CCB), gdzie odpowiada za rozwój działalności w segmencie klientów instytucjonalnych oraz klientów sektora publicznego. Pan Sebastian Perczak kieruje zespołem ponad 100 profesjonalistów realizujących strategiczne cele banku” – czytamy w komunikacie.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 72,48 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews