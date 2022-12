Rada nadzorcza Seco/Warwick przyjęła uchwałę, która określiła cele jednostkowe na rok 2023 dla uczestników programu motywacyjnego na lata 2022-2024. Celem obowiązującym prezesa oraz dwóch członków zarządu jest skonsolidowany zysk netto wynoszący 26 mln zł.

„Osiągnięcie celów jednostkowych warunkuje przyznanie uczestnikom programu uprawnień wynikających z programu. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych poszczególnych spółek zależnych, jednostek organizacyjnych związanych z poszczególnymi technologiami lub całej grupy kapitałowej, w zależności od funkcji pełnionej przez danego uczestnika programu. W skali całej grupy kapitałowej celem jednostkowym obowiązującym prezesa zarządu oraz dwóch członków zarządu Seco/Warwick S.A. jest skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej, który na rok 2023 został ustalony na poziomie 26 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Ww. kwota skonsolidowanego zysku netto nie stanowi prognozy finansowej, a jedynie cel wyznaczony w związku z programem, zastrzeżono.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 463 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews