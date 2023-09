Zarząd Seco/Warwick szacuje łączną wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2023-2026 na ok. 110 mln zł, w tym ok. 55% przypada na projekty strategiczne (rozwój nowych technologii i linii produktowych, doposażenie zaplecza produkcyjno-montażowego i wzrost mocy), a 45% na CAPEX odtworzeniowy, wynika ze strategii rozwoju Grupy Seco/Warwick do 2026 r.

Jednocześnie założona relacja skonsolidowanego długu finansowego netto do skonsolidowanej EBITDA w ujęciu rocznym określona została na poziomie maksymalnie 1,5x, podano również.

Seco/Warwick przyjęło dziś Strategię rozwoju Grupy na lata 2023-2026, która zakłada m.in. osiągnięcie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ok. 980 mln zł w 2026 r. (CAGR 2022-2026: +12,1%) i skonsolidowanej EBITDA ok. 92 mln zł (CAGR 2022-2026: +12,7%). W okresie realizacji strategii Seco/Warwick chce utrzymać status spółki dywidendowej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,7 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews