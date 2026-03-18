Sędzia-Komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny PKP Cargo w restrukturyzacji złożony do sądu przez zarządcę 30 czerwca 2025 roku, podała spółka.

Wcześniej rada wierzycieli PKP Cargo w restrukturyzacji przedstawiła Sędziemu – Komisarzowi opinię w przedmiocie planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Warszawie i podtrzymała w niej stanowisko, że plan restrukturyzacyjny powinien zostać zmieniony oraz uszczegółowiony. Spółka podała też, że opinia rady wierzycieli nie wstrzymuje zatwierdzenia planu restrukturyzacji, który może być, nawet po zatwierdzeniu, nadal modyfikowany i zmieniany, zaś uprawnienie rady wierzycieli do jego zaopiniowania nie jest uprawieniem formalnie blokującym możliwość zatwierdzenia przez sąd tego planu.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

