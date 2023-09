Polski sektor bankowe ma zbyt małe kapitały i aktywa, uważa wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem to po części efekt szybkiego wzrostu gospodarczego.

„Relatywna siła polskiego sektora bankowego jest zbyt mała. Polskie banku mają zbyt małe kapitały i zbyt małe aktywa. To częściowo jest wynikiem sukcesu polskich firm w ostatnich latach. Polska gospodarka rozwijała się w bardzo szybkim tempie, kapitalizacja sektora bankowego i budowa aktywów za tym nie nadążały” – powiedział Kwieciński podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

„Jeżeli popatrzymy na Polskę, to stosunek do aktywów sektora finansowego do PKB jest jak jeden do jednego, w krajach rozwiniętych to jest trzy do jednego” – dodał.

Podkreślił, że Polska stoi przed potężnym wzywaniem, jakim jest finansowanie ESG, a w szczególności transformacja energetyczna. Dodał, że w Polsce, gdzie gospodarka jest oparta na węglu będzie to największe wyzwanie w całej UE.

Jego zdaniem, finansowanie tego procesu ze strony sektora bankowego będzie 2-3 krotnie za małe w stosunku do potrzeb.

„Inżynieria finansowa się zmienia, staje się coraz bardziej wyrafinowana. Nie należy oczekiwać, że sektor bankowy będzie głównym dostarczycielem kapitału w wielkich projektach infrastrukturalnych. Duże projekty, które wchodzą: morska energetyka wiatrowa. transformacja energetyczna, elektrownie jądrowe to będą wieloletnie projekty, które będą ciekawe dla rynków finansowych, a które dla nas będą trudne do ugryzienia” – stwierdził wiceprezes.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews