Sektor bankowy będzie musiał dokonać emisji długu rzędu 20-30 mld zł aby spełnić wymogi MREL do końca tego roku, uważa wiceprezes ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk. Jej zdaniem to kolejny powód do niepokoju jeśli chodzi o sektor bankowy.

„Sektor bankowy będzie musiał wyemitować, według rożnych szacunków, 20-30 mld zł aby spełnić wymogi MREL. Będzie to musiał zrobić do końca roku, bo taki jest ostateczny deadline” – powiedziała Graczyk podczas 25. Banking Forum & 21. Insurance Forum.

Jej zdaniem niektóre banki mogą mieć z tym problem, także ze względu na niesprzyjającą atmosferę na rynkach finansowych.

„Te wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy, które doprowadziły do upadku dwóch banków podważyły też zaufanie do długoterminowych papierów, także podporządkowanych, a takimi są papiery pod MREL” – dodała.

„W sytuacji, w której banki [które będą emitować obligacje pod MREL] nie realizują odpowiedniego zwrotu na kapitale, znalezienie nabywców [obligacji] nie będzie łatwe” – zaznaczyła.

Podkreśliła, że poza spadającymi kapitałami, to kolejny powód do niepokoju o kondycję sektora bankowego.

Podczas spotkania z analitykami w lutym br. Graczyk szacowała, że ING Bank Śląski będzie musiał wyemitować papiery wartości 5 mld zł.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,48 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews