Sektor bankowy odnotował łącznie blisko 8 mld zł straty netto łącznie w czerwcu-lipcu br. i zaraportuje stratę w całym III kwartale ze względu na zewnętrzne obciążenia, prognozuje Związek Banków Polskich (ZBP).

„Po dobrym wyniku w pierwszych miesiącach – tak jak sygnalizowaliśmy – sektor bankowy odniósł bardzo poważne straty w czerwcu i w lipcu, sięgające blisko 8 mld zł. I również przewidujemy, że w całym kwartale III sektor poniesie straty, dlatego, że po pierwsze taka jest logika działań w polityce monetarnej, że sektor bankowy z pewnym poślizgiem, ale zaczyna ponosić bardzo wysokie koszty odsetkowe, płacąc za depozyty klientom” – powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz podczas wideokonferencji prasowej.

Wskazał na obciążenie zewnętrzne sektora bankowego, które w tym roku sięgną łącznie ponad 37 mld zł.

„W Polsce mamy dodatkowy podatek bankowy – on wynosi 5,4 mld zł, mamy wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, które są bardzo wysokie – one są potrzebne, ja ich nie kwestionuję, ale one są bardzo wysokie – to jest 3,7 mld zł. Mamy przewidziane wpłaty na fundusz wsparcia kredytobiorców – 1,4 mld zł. I mamy kolejne, jednorazowe uderzenie w postaci wpłat na system ochrony banków komercyjnych – 3,5 mld zł oraz ponad 18 mld zł z tytułu wakacji kredytowych. No i spory prawne, które się toczą – to jest łącznie powyżej 37 mld zł. W związku z tym można powiedzieć, że wynik, jaki osiągnął sektor po ośmiu miesiącach, jest jednym z najniższych wyników i niestety jest wynikiem, który powoduje, że zainteresowanie inwestycjami w sektor bankowy – które spada od 2012 r. – jest i będzie kontynuowane” – wymienił prezes.

Po stratach w czerwcu i lipcu w sierpniu sektor bankowy odnotował 3,39 mld zł zysku, podał Związek w prezentacji.

„Sierpniowy wynik finansowy netto w 40% wygenerowany został jednak ze względu na modyfikację poziomu rezerw, dlatego że część klientów nie w takim tempie skorzystało z wakacji kredytowych – ponad 50% klientów uprawnionych skorzystało, ale z punktu widzenia kwoty kredytów, jakiej to dotyczy, to jest to poziom przekraczający 63%. Widzimy, że w dalszym ciągu – wolno, bo wolno – poziom wykorzystania wakacji kredytowych wzrasta. Należy się spodziewać, że na skutek nowych obciążeń będzie wzrastał także w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach przyszłego roku” – skomentował Pietraszkiewicz.

Prezes podkreślił także, że dotychczas mocny kapitałowo sektor bankowy zaczyna mieć istotne problemy z kapitałami własnymi. W ujęciu r/r kapitały własne sektora bankowego zmniejszyły się o blisko 30 mld zł.

