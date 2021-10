Grupa Selena traktuje Kazachstan jako strategiczne miejsce do dalszej ekspansji w tej części świata i ma w planach kolejne inwestycje, m.in. projekt budowy fabryki na południu tego kraju w latach 2022-2024, podała spółka. Prezes Jacek Michalak poinformował ISBnews, że otwarta cztery lata temu fabryka w Nur-Sułtan osiągnęła już prawie swoje pełne moce produkcyjne.

„Spółka nie zwalnia tempa rozwoju w tym regionie i ma już w planach kolejne inwestycje na najbliższe lata. Jedną z nich jest projekt budowy fabryki na południu Kazachstanu, planowany na lata 2022-2024. Otwarta cztery lata temu fabryka w Nur-Sułtan osiągnęła już prawie swoje pełne moce produkcyjne. Produkty trafiają na rynek kazachski oraz do południowej Syberii” – powiedział Michalak ISBnews.

Selena podaje, że w ciągu prawie 20 lat działalności w Kazachstanie wprowadziła markę Tytan na pozycję jednego z liderów rynkowych.

„Po znakomitych wynikach sprzedażowych w ostatnich latach planujemy dalsze inwestycje. Kazachstan to dla nas strategiczne miejsce do dalszej ekspansji w tym regionie” – powiedział Michalak, cytowany w komunikacie.

Ocenił, że dobrej passy Grupy Selena na rynku kazachstańskim nie przerwał trudny okres pandemii. W latach 2020-2021 spółka odnotowała znaczące wzrosty sprzedaży (w sumie o około 50%) w stosunku do roku 2018, pomimo spadku kursu lokalnej waluty (tenge) względem euro. Wdrożenie nowej strategii Grupy Selena pozwoliło osiągnąć w roku 2021 znaczące udziały w ryku pian, silikonów i klejów.

„Grupa Selena jest obecna na rynku kazachstańskim od 1992 roku. Zaczynaliśmy od biznesu dystrybucyjnego, głównie importując piany montażowe. W ciągu prawie 20 lat działalności w Kazachstanie wprowadziliśmy markę Tytan na pozycję jednego z liderów rynkowych w segmencie pian poliuretanowych, uszczelniaczy silikonowych i klejów montażowych. W 2016 Grupa Selena zainwestowała w fabrykę w Nur-Sułtan, produkująca obecnie kilkadziesiąt tysięcy ton klejów do glazury i materiałów do elewacji rocznie. Nasze obroty w tym kraju systematycznie rosną, zwiększamy także zatrudnienie” – powiedział także Michalak.

„Jedyna trudność związana z inwestowaniem w Kazachstanie, jaką dostrzegam, to fluktuacje kursu waluty, charakterystyczne dla wschodzącego rynku. Jednak działając tutaj już prawie 20 lat, wypracowaliśmy sprawdzone metody działania. Dodatkowo jesteśmy w trakcie rozmów z lokalnymi bankami o możliwościach finansowania, żeby zminimalizować ryzyko kursowe” – dodał.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Grupy Selena zlokalizowane są w Polsce, Chinach, Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Kazachstanie, Korei Południowej oraz we Włoszech. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews