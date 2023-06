Uniwersytet w Oksfordzie i Selvita nawiązali komercyjną współpracę w zakresie opracowywania nowych terapii w leczeniu choroby Parkinsona, podała spółka.

„Połączenie doświadczenia Selvity w obszarze odkrywania leków ze światowej klasy innowacyjnymi badaniami prowadzonymi na Uniwersytecie w Oxfordzie przez Profesora Tofarisa, sprawiają, że ta współpraca ma ogromny potencjał, aby stać się odpowiedzią na istniejące, niezaspokojone potrzeby medyczne w obszarze leczenia choroby Parkinsona. Jesteśmy podekscytowani mogąc kontynuować współpracę z profesorem i jego zespołem” – powiedziała vice president sales, Drug Discovery Europe and Asia w Selvicie Edyta Jaworska, cytowana w komunikacie.

Pomimo, że choroba Parkinsona jest drugą najczęściej występującą chorobą neurodegeneracyjną, dotykającą około 7 mln ludzi na całym świecie, aktualnie dla pacjentów dostępne są wyłącznie terapie objawowe. Na poziomie molekularnym choroba Parkinsona spowodowana jest narastającą produkcją niewielkiego białka zwanego alfa-synukleiną, które podlega agregacji wewnątrz wrażliwych neuronów. Niewystarczająca zdolność komórek neuronowych do sprawnego usuwania agregatów może prowadzić do obumierania tych komórek i pojawienia się charakterystycznych objawów choroby. Profesor George Tofaris i jego zespół z Uniwersytetu w Oksfordzie zidentyfikowali kluczowe czynniki odpowiedzialne za usuwanie białek uczestniczących w procesie agregacji alfa-synukleiny, które to czynniki mogą być wykorzystane jako cele molekularne w trakcie prac nad odkryciem leków wpływających na przebieg choroby.

Wykorzystując doświadczenie Selvity w zakresie degradacji białek oraz w obszarze neurobiologii, Tofaris i jego zespół odkryli, we współpracy z badaczami z Selvity, obiecujące związki prototypowe, które skutecznie promują usuwanie agregatów alfa-synukleiny. Projekt jest aktualnie kontynuowany, a prowadzone prace badawcze mają na celu poprawę właściwości farmakologicznych i skuteczności opracowywanych związków, podano także.

„Istnieją obszerne dowody z zakresu genetyki i patologii, które wskazują na to, że agregaty alfa-synukleiny są przyczyną choroby Parkinsona. Z tego też powodu, wspomaganie zdolności komórek nerwowych do pozbywania się tych agregatów jest racjonalną strategią terapeutyczną w tej grupie chorób” – powiedział Tofaris.

Uniwersytet w Oksfordzie (Oxford University) po raz szósty z rzędu zajął pierwsze miejsce w rankingu Times Higher Education World University Rankings oraz drugie miejsce w rankingu QS World Rankings 2022.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Źródło: ISBnews