Selvita zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie z Programu FENG projektu pt. „Zaawansowana platforma E3Explorer produkcji białek ligaz E3 wraz z charakteryzacją jako podstawa innowacyjnych terapii celowanych PROTAC”, podała spółka. W połowie stycznia Selvita informowała, że projekt został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania, a całkowity koszt kwalifikowalny projektu wyniesie 14,18 mln zł netto, z czego dofinansowanie stanowi 8,61 mln zł.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Źródło: ISBnews