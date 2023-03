Selvita przewiduje 96 mln zł nakładów inwestycyjnych w br., poinformował CFO Dariusz Kurdas.

„Jeżeli chodzi o capex, to w tym roku przewidujemy ok. 96 mln zł, z czego 31 mln dotyczy lokalizacji naszego nowego budynku, z czego połowa to jest dokończenie budowy, a reszta sprzęt. I ta pozycja – 31 mln zł – podlega dofinansowaniu dotacyjnemu w wysokości 35%” – powiedział Kurdas podczas konferencji prasowej.

„Jeżeli chodzi o dotacje, na ten moment pociągnęliśmy 12 mln z 42 mln, czyli 30 mln jest oczekiwane w 2023 r., ale nie wiemy do końca, w którym okresie” – dodał.

W tym tygodniu spółka informowała, że zakończyła budowę nowej siedziby w Krakowie – Selvita Research Centre. Dodatkowa powierzchnia laboratoryjna przyczyni się do zwiększenia możliwości spółki do świadczenia usług w obszarze odkrywania leków. Centrum badawcze Selvity stanowi istotny kamień milowy w rozwoju spółki oraz ma kluczowe znacznie dla realizacji strategii na lata 2022-2025, podkreśliła spółka.

Obecnie Selvita prowadzi działalność w kilku lokalizacjach. W Polsce spółka posiada ponad 6 000 m2 powierzchni badawczej w Krakowie i Poznaniu oraz ponad 8 000 m2 w Zagrzebiu, w Chorwacji, podano.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Źródło: ISBnews