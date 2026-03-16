Selvita zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie środkami z Programu FENG projektu pt. „Platforma CART-AI do rozwoju zaawansowanych terapii immunoonkologicznych opartych na modyfikowanych limfocytach T z użyciem AI – etap przedkliniczny”, podała spółka. Wcześniej informowała, że całkowity koszt kwalifikowalny projektu wyniesie 16,76 mln zł netto, z czego dofinansowanie stanowi 10,03 mln zł. Projekt obejmuje opracowanie innowacyjnej platformy usługowej łączącej zaawansowane metody inżynierii genetycznej, komórkowej oraz sztucznej inteligencji.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

