Selvita rozpoczęła przegląd opcji strategicznych w celu zwiększenia skali działalności Grupy. Opcje mogą obejmować wejście inwestora i wycofanie spółki z giełdy lub zwiększenie alokacji kapitału na inicjatywy w zakresie M&A oraz wzrostu organicznego, a także pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego wyłącznie na projekty wzrostowe. Jest szansa, że przegląd opcji może zakończyć się jeszcze w tym roku, ale jest duże prawdopodobieństwo, że stanie się to w 2027 r., poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. W celu wsparcia przeglądu opcji strategicznych Selvita zaangażowała Rothschild & Co jako doradcę finansowego.

„Ustaliliśmy razem z naszym doradcą, że nie będziemy rysować konkretnego harmonogramu. Ten rok jest jeszcze realny, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to się przeciągnie na tyle, że finalizację będziemy mieli w 2027 r.” – powiedział Sieczkowski podczas wideokonferencji, pytany ile czasu daje sobie spółka na przegląd opcji.

„To nie jest oczywiste, że potrzebujemy kontynuować dalszy rozwój jako spółka listowana. […] Pojawiają się wciąż nowi inwestorzy strategiczni. […] Jest kilka podmiotów, które są z nami w kontakcie, ale nie będziemy tego komentować” – dodał, pytany czy spółka potrzebuje, by być notowana na giełdzie.

Selvita jest przekonana, że rynki Odkrywania i Rozwoju Leków ewoluują w kierunku preferującym podmioty o większej skali działalności, szerokim zasięgu geograficznym oraz kompleksowej ofercie usługowej obejmującej różne modalności. Jednocześnie spółka nie uważa, by obecna wycena Selvity odzwierciedlała istniejącą trajektorię wzrostu w obszarze Rozwoju Leków oraz unikalne kompetencje i pozycję rynkową w segmencie Odkrywania Leków.

„Uznaliśmy w związku z tym, że nadszedł odpowiedni moment, by zbadać dostępne opcje strategiczne dla rozwoju spółki. Podstawowym założeniem procesu jest poprawa perspektyw każdego z segmentów działalności Grupy oraz dostarczanie wartości dla akcjonariuszy” – powiedział prezes.

Z raportu spółki, wynika, że w I kw. 2026 r. przychody operacyjne wyniosły 81,1 mln zł wobec 91,3 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA Grupy wyniósł 11,3 mln zł wobec 14,9 mln zł rok wcześniej, a marża EBITDA wyniosła 14%. Oszczędności w wyniku wprowadzonego programu optymalizacji wyniosły ok. 6,4 mln zł.

Członek zarządu i dyrektor finansowy Dariusz Kurdas ocenił natomiast, że w kolejnych kwartałach roku powinna nastąpić poprawa wyników finansowych w stosunku do I kwartału, a w tym roku spodziewa się wzrostu marżowości, który powinien zostać osiągnięty dzięki tegorocznym oszczędnościom w wysokości ok. 27 mln zł, wdrożonym w ramach programu optymalizacji.

Backlog na cały 2026 r. – według stanu na 18 maja – wynosi 246,5 mln zł wobec 249,9 mln zł rok wcześniej. Backlog segmentu Odkrywania Leków jest o 13% niższy r/r (149,8 mln zł), podczas gdy w przypadku segmentu Rozwoju Leków wynosi 82,2 mln zł (o 15% więcej r/r).

Przychody komercyjne segmentu Odkrywania Leków (Drug Discovery) w I kw. 2026 r. wyniosły 49,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 65,1 mln zł. Zysk EBITDA segmentu wyniósł 4,2 mln zł wobec 7,9 mln zł rok wcześniej.

Przychody komercyjne segmentu Rozwoju Leków (Drug Development) w I kw. 2026 r. wyniosły 26,2 mln zł (o 6% więcej r/r), odpowiadając już za 35% wszystkich przychodów komercyjnych. Zysk EBITDA segmentu sięgnął 7,1 mln zł (o 2% więcej r/r), co oznacza rentowność na poziomie 27%.

„Obserwujemy postępujące odbicie w sektorze biotechnologicznym, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Rynek pozostaje zmienny, czego efektem są m.in. nasze wyniki za pierwszy kwartał. Intensywnie pracujemy nad tym, żeby kolejne okresy były wyraźnie lepsze, odzwierciedlając przyspieszenie wzrostu w segmencie Rozwoju Leków oraz stabilizację w segmencie Odkrywania Leków. Naszą rentowność wspiera wprowadzony w drugiej połowie 2025 r. program oszczędnościowy” – powiedział prezes, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

„Segment Rozwoju Leków rósł w ostatnich latach o 20-25% i stanowi dziś kluczowy silnik wzrostu Grupy, odpowiadając już za ponad jedną trzecią przychodów komercyjnych. Widzimy potencjał dalszego wzrostu i zidentyfikowaliśmy konkretne ścieżki prowadzące do jego przyspieszenia. Segment Odkrywania Leków kontynuuje transformację, wynikającą z postępujących strukturalnych zmian na europejskim rynku usług odkrywania leków. W minionym roku zoptymalizowaliśmy zasoby w ramach segmentu. Obecnie koncentrujemy siły na bardziej złożonych, wysokomarżowych usługach i zwiększamy automatyzację” – dodał.

W zakresie Odkrywania Leków europejski rynek dostawców usług nadal napotyka na wyzwania. Selvita dostrzega pozytywne sygnały na rynku finansowania projektów biotechnologicznych oraz zwiększoną liczbę potencjalnych nowych okazji kontraktowych, co powinno wspierać wyniki w pozostałej części 2026 r. w porównaniu z I kw. W perspektywie średnioterminowej Grupa spodziewa się utrzymania trudnych warunków rynkowych w niektórych obszarach odkrywania leków małocząsteczkowych, przy jednoczesnym dalszym wzroście popytu na wysokowartościowe, zintegrowane usługi, w szczególności w zakresie zaawansowanych modalności.

W segmencie Rozwoju Leków Selvita spodziewa się utrzymania pozytywnego trendu popytowego, zwłaszcza w szybko rozwijających się i zaawansowanych obszarach, podano także.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Źródło: ISBnews