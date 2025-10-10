Sprzedaż gastronomiczna grupy Sfinks Polska w III kwartale br. wzrosła o 3% r/r do 56,47 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-wrzesień grupa odnotowała przychody gastronomiczne w wysokości 159,07 mln zł, co oznacza wzrost o 3,1% r/r.

Obroty sieci porównywalnej zwiększyły się o 3,6% r/r do 53,91 mln zł w III kwartale, zaś narastająco w br. sprzedaż L4L wzrosła o 2,2% do 148,92 mln zł, podano także.

„Trzeci kwartał tradycyjnie przyniósł najlepsze wyniki sprzedażowe w roku, jesteśmy zadowoleni zwłaszcza z przychodów wypracowanych prze restauracje w lipcu i sierpniu. Również tym okresie restauracje naszych marek zanotowały większy niż w innych miesiącach wzrost średniego rachunku. We wrześniu została otwarta również popularna restauracja Sphinx w Centrum Handlowym Batory w Gdyni, która miała długą przerwę, ale znów działa po gruntownej metamorfozie i będzie dokładać się do obrotów sieci w dalszej części roku. Oprócz tego na obroty sieci pozytywnie wpływa program lojalnościowy i aplikacja Aperitif dająca naszym gościom dostęp do zniżek i ofert specjalnych. Liczba osób, które zapisały się do Aperitif rośnie, z kwartału na kwartał i obecnie wynosi ok. 825 tysięcy” – skomentował prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Raportowana sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale franczyzowe i własne w sieci Sfinks Polska. Sprzedaż gastronomiczna nie obejmuje przychodów sieci Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców, wyjaśniono.

Grupa Sfinks Polska zarządza ponad 100 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią restauracji Sphinx oraz siecią pubów Piwiarnia. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews