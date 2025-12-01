Sfinks Polska rozszerzył umowę z Transgourmet Polska, który ramach nowych warunków kontraktu będzie obsługiwał znacznie większą liczbę restauracji na rzecz spółki, podała Sfinks. Nowe warunki współpracy będą obowiązywać w latach 2026-2032; wartość kontraktu w tym okresie ma wynieść nie mniej niż 175 mln zł, szacowana jest jednak na 300-350 mln zł.

„Rozszerzenie warunków współpracy z Transgourmet oznacza, że będzie on głównym dostawcą produktów do zarządzanych przez nas restauracji i lokali współpracujących. Mamy już historię współpracy w mniejszym zakresie, więc jest to logista, który dobrze zna procedury obowiązujące w naszej sieci. Jesteśmy przekonani, że na wysokim poziomie będzie w stanie zapewnić bieżące świeże dostawy do naszych restauracji. Jest to niezwykle ważne, bo przy szerokiej karcie menu, która jest jednym z wyróżników naszej oferty dla gości, sprawna obsługa logistyczna jest jednym z kluczowych czynników sukcesu. Jesteśmy na końcowym etapie porządkowania sieci i planujemy kolejne otwarcia na przyszły rok, stąd potencjał do współpracy będzie coraz większy” – powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Dystrybutor pozostaje jednym z najważniejszych dostawców towarów i usług dla Grupy Sfinks Polska, przy czym dotychczas współpraca dotyczyła jedynie części lokali zarządzanych przez spółkę lub z nią współpracujących, natomiast wzmiankowana umowa skutkuje zwiększeniem, począwszy od 1 stycznia 2026 r., skali tej współpracy, podkreślono.

Transgourmet Polska to jedna z największych firm wyspecjalizowanych w kompleksowych dostawach żywności dla gastronomii.

Grupa Sfinks Polska zarządza ponad 100 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią restauracji Sphinx oraz siecią pubów Piwiarnia. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews