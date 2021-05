Sfinks Polska uruchomił nową restaurację marki Sphinx w centrum Białegostoku, podała spółka. Kolejne lokale – w Częstochowie, Krośnie, Szczytnie, Bielsku-Białej i Krakowie – są przygotowywane do otwarcia. Wszystkie restauracje będą prowadzone przez franczyzobiorców. Spółka szykuje sieć do wznowienia pełnej działalności, co ma nastąpić 29 maja.

„Wraz z odmrożeniem branży gastronomicznej odmrażamy z naszymi franczyzobiorcami inwestycje, które zatrzymała pandemia. Część z nich była gotowa już wcześniej, ale uruchomienie nowego biznesu w czasie pandemii tylko do obsługi zamówień z dostawą nie było opłacalne. Teraz, gdy wreszcie gastronomia może na nowo obsługiwać gości na miejscu i zaczyna się wysoki sezon dla naszej branży, wracamy do rozwijania sieci. Planujemy kolejne restauracje, czemu sprzyja duże zainteresowanie współpracą franczyzową po lockdown ze strony przedsiębiorców posiadających wolne lokale. Cieszy nas również rosnące zaufanie do systemów sieciowych, które dzięki silnemu know-how są bardziej odporne na sytuacje kryzysowe, jaką niewątpliwie jest pandemia” – powiedziała wiceprezes Sfinks Polska Dorota Cacek, cytowana w komunikacie.

Spółka ma umowy z franczyzobiorcami na uruchomienie kolejnych pięciu restauracji w ramach sieci Sphinx. Lokale są na różnym etapie przygotowań, ale intencją operatora i franczyzobiorców jest, by ruszyły najszybciej jak to możliwe, jeszcze latem. Restauracje w Krośnie, Szczytnie i Bielsku-Białej będą pierwszymi lokalami Sphinx w tych miastach. W Częstochowie będzie to drugi lokal sieci Sphinx. Nowa krakowska restauracja powstanie przy ul. Karmelickiej. Otworzy ją franczyzobiorca, który pod tym adresem prowadzi już Piwiarnię Warki.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews