Sieć Aldi oficjalnie rozpoczęła działalność w CTPark Warsaw Emilianów, gdzie uruchomiła swoje trzecie centrum dystrybucyjne w Polsce, podało Aldi. CTPark Warsaw Emilianów jest pierwszym centrum logistyczno-dystrybucyjnym Aldi na Mazowszu. Inwestycja stanowi kluczowy element dalszej ekspansji firmy, znacząco zwiększając sprawność dostaw Aldi w centralnej oraz północno-wschodniej części kraju.

„To inwestycja, która wzmacnia naszą sieć logistyczną i realnie przekłada się na to, co najważniejsze dla klientów: łatwe, wygodne zakupy, wysoką dostępność produktów i ich codzienną świeżość. Emilianów staje się nowym punktem na logistycznej mapie kraju. Jeszcze w tym roku będzie zaopatrywać 120 sklepów w województwach mazowieckim, łódzkim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Lokalizacja Centrum w Emilianowie to także skrócenie tras dostaw nawet o 25% – oznacza to niższe koszty transportu, bardziej ekonomiczną logistykę i mniejszy wpływ na środowisko” – powiedział dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za Obszar Organizacji Sprzedaży i Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Aldi Polska Wojciech Romik, cytowany w komunikacie.

CTPark Warsaw Emilianów jest pierwszym centrum logistyczno-dystrybucyjnym Aldi na Mazowszu. Firma zajęła niemal cały budynek WEMI 01, czyli blisko 80% powierzchni pierwszego etapu kompleksu oddanego do użytkowania w tym kwartale. Przestrzeń magazynowa Aldi obejmuje blisko 90 ramp rozładunkowych oraz rozbudowaną infrastrukturą chłodniczą: strefę chłodni o powierzchni blisko 9 700 m2 oraz mroźnię o metrażu 3 400 m2, podano.

„Skala operacji Aldi w Emilianowie pokazuje, jak istotne jest dziś połączenie lokalizacji, elastyczności i parametrów technicznych dopasowanych do dużych wolumenów dystrybucyjnych. CTPark Warsaw Emilianów zaprojektowaliśmy z myślą o dynamicznie rosnących przedsiębiorstwach, które potrzebują zarówno odpowiedniej skali operacyjnej, jak i sprawnej logistyki w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Od teraz nasz obiekt pełni kluczową rolę w łańcuchu dostaw Aldi w Polsce” – skomentowała Senior Business Developer w CTP Polska Patrycja Wiesemann.

Obecnie sieć Aldi tworzy ponad 400 sklepów i przeszło 4800 pracowników. Dyskonter w ostatnich dwóch latach zwiększył swoją sieć sprzedaży o ponad 30% i równolegle rozbudowuje infrastrukturę magazynową. Do tej pory zaplecze logistyczne Aldi tworzyły dwa centra dystrybucyjne w Bydgoszczy i Chorzowie.

Aldi Polska jest częścią międzynarodowego detalisty – Grupy Przedsiębiorstw Aldi Nord.

