DHL eCommerce ma 9 tys. automatów DHL BOX 24/7 w Polsce, podała spółka. W ciągu sześciu miesięcy firma zwiększyła ich liczbę o tysiąc nowych urządzeń, rozwijając infrastrukturę zarówno w największych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach. Do końca 2026 roku sieć DHL BOX 24/7 w Polsce ma wzrosnąć do 10 tys. urządzeń.

„Wygoda dostawy przestała być dodatkiem do zakupów online, a stała się jednym z kluczowych elementów decyzji zakupowych. Dlatego rozwijamy naszą sieć out-of-home w miejscach, które są naturalnym elementem codziennych tras konsumentów. Klienci chcą mieć możliwość odbioru i nadania paczki po drodze do domu, pracy czy sklepu, bez konieczności planowania dodatkowej podróży. Dlatego stale analizujemy sposób, w jaki korzystają z naszych usług, i rozwijamy sieć tam, gdzie będzie ona realnym ułatwieniem w codziennym życiu” – powiedziała CEO DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz, cytowana w komunikacie.

DHL eCommerce rozwija sieć automatów m.in. przy sklepach Biedronka, gdzie zainstalowano już 2100 urządzeń. Firma intensywnie rozbudowuje również infrastrukturę poza największymi aglomeracjami. Najwięcej spośród 1000 nowych automatów pojawiło się w ostatnich miesiącach w województwach śląskim (158), wielkopolskim (138) oraz małopolskim (124). Dynamiczny rozwój sieci widoczny jest także m.in. w województwie mazowieckim, gdzie uruchomiono 98 nowych maszyn, oraz podkarpackim – 79 nowych lokalizacji, wymieniono.

„Jednocześnie firma zapowiada dalszą rozbudowę infrastruktury. Do końca 2026 roku sieć DHL BOX 24/7 w Polsce ma wzrosnąć do 10 tys. urządzeń” – zakończono.

W Polsce DHL eCommerce oferuje jedną z największych sieci punktów nadań i odbioru – blisko 24 000 lokalizacji, w tym automaty paczkowe, sklepy i punkty partnerskie.

