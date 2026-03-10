Sieć Badawcza Łukasiewicz ogłosiła Program Badań Kosmicznych, składający się z kilkudziesięciu projektów badawczych zaplanowanych do 2035 r., o szacunkowej wartości 2,4 mld zł, poinformował prezes Centrum Łukasiewicz Hubert Cichocki.

„Program skupia się na trzech obszarach: rozwijaniu platform satelitarnych, technologiach wynoszenia ich na orbitę oraz pracach nad tzw. ładunkami użytecznymi (aparaturą badawczą lub innym oprzyrządowaniem umieszczonym w kosmosie). Nakłady na Program Badań Kosmicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz szacowane są na ok. 2,4 mld zł na przestrzeni 10 lat. Finansowanie ma pochodzić ze środków własnych Sieci, funduszy na obronność i rozwój technologii kosmicznych oraz współpracy z sektorem prywatnym. Program będzie oferował usługi polskim i międzynarodowym klientom, a dzięki podejściu dual-use pozwoli na wykorzystanie cywilnych technologii w obronności” – czytamy w komunikacie.

Proponowany zakres Programu jest zgodny zarówno z krajowymi priorytetami B+R, w szczególności związanymi z obronnością kraju, jak i z wizją UE/ESA, podkreślono także.

„Łukasiewicz jest partnerem strategicznym dużych spółek, specjalizujących się m.in. w obszarze łączności. Nie chcemy, by ominęła nas ta szansa. Program Badań Kosmicznych to inwestycja w przyszłość: w polską gospodarkę, polski przemysł i bezpieczeństwo państwa. Dostęp Polski do orbity nie może opierać się wyłącznie na zagranicznych korporacjach i ich podwykonawcach, od których jesteśmy obecnie uzależnieni” – powiedział Cichocki, cytowany w materiale.

„Osiągnięcia naszych inżynierów możemy wykorzystać w praktyce: nie tylko wynosząc satelity, ale również je serwisując. To wejście w nowy segment rynku kosmicznego o ogromnym potencjale wzrostu i komercjalizacji. Polska ma szansę stać się europejskim liderem w serwisowaniu satelitów, rozwijaniu technologii cyfrowych oraz ekologicznych napędów i to z własnym satelitą na orbicie” – dodał dyrektor Łukasiewicz – ILOT Cezary Szczepański.

Koordynator Programu Badań Kosmicznych Adam Okniński wskazał, że program to szansa dla rozwoju technologii kwantowych, big data czy sztucznej inteligencji.

„W ciągu ostatniej dekady polski sektor kosmiczny wypracował istotne kompetencje, pojawiły się nisze specjalizacji i potrzeb. Niezbędna będzie jeszcze bliższa współpraca z administracją publiczną i krajowymi partnerami przemysłowymi. Dodatkowy zwrot inwestycji

spodziewany jest z racji osiągnięcia autonomii i bezpieczeństwa w kosmosie” – stwierdził.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to ogólnopolska organizacja badawczo-wdrożeniowa, na którą składają się 22 instytuty. Misją Łukasiewicza jest dostarczanie przedsiębiorstwom innowacyjnych rozwiązań w celu podniesienia poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Instytuty Łukasiewicza i ich oddziały zatrudniają ok. 7 tys. pracowników w ponad 50 miejscowościach w całym kraju. Potencjał Łukasiewicza skupia się na czterech kluczowych kierunkach badawczych, którymi są: obronność i bezpieczeństwo państwa, chemia dla przemysłu, transformacja energetyczna i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Źródło: ISBnews