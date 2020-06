Sieć stacji paliw Circle K nawiązała współpracę z platformą transportową Bolt Food w zakresie dostaw produktów spożywczych z oferty 17 stacji w Warszawie, podało Circle K.

Możliwość zamawiania zakupów przez aplikację Bolt Food obejmuje obecnie 30 produktów spożywczych, w tym napoje, słodycze oraz produkty higieniczne, jak i 25 ciepłych przekąsek z oferty Circle K, takich jak hot-dogi, hamburgery, zapiekanki czy panini, w takich samych cenach, jak na stacjach. Wraz z rozwojem współpracy zakres produktów, w tym podstawowych artykułów spożywczych, będzie rozwijany, zgodnie z potrzebami klientów, zapewniono.

Dostawy są realizowane w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia, codziennie od godziny 10:00 do 23:00.

„Do Bolt Food dołączają kolejne restauracje, ale właśnie dzięki współpracy z takimi partnerami, jak Circle K możemy zrobić kolejny krok ku zaspokajaniu potrzeb użytkowników naszej aplikacji. Wygoda, szybkość i szeroka gama produktów to niezwykle ważne czynniki podczas podejmowania decyzji konsumenckich. Widzimy to i rozumiemy, dlatego nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem do aplikacji alternatywnych kategorii” – powiedział manager operacyjny w Bolt Food Michał Dubisz, cytowany w komunikacie.

Podobnie jak dostawy jedzenia z warszawskich restauracji, zakupy są przekazywane bezkontaktowo, a kurierzy zostawiają je we wskazanym przez użytkownika miejscu (informację podaje się w aplikacji).

„Współpraca z Bolt Food, to kolejna inicjatywa Circle K, po Click&Collect, która ma na celu sprawić, by codzienność naszych klientów była odrobinę łatwiejsza każdego dnia. […] Dołączenie do platformy Bolt Food ma zapewnić naszym klientom przyjemne, bezpieczne i szybkie doświadczenie zakupów. Szeroki zakres godzin, w którym realizowane będą dostawy pozwoli klientom na dostosowanie dostawy do ich indywidualnych potrzeb. Planujemy dalszy rozwój naszej współpracy z Bolt, aby nasi klienci w kolejnych lokalizacjach mogli korzystać z usługi zamówienia zakupów Circle K z dostawą w wybrane miejsce” – dodała director market development w Circle K Polska Renata Timoščik.

Wcześniej o nawiązaniu pilotażowej współpracy z Uber Eats w zakresie dostaw produktów ze swoich stacji poinformowały sieci BP i Shell.

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku od 1992 r. i prowadzi sieć ponad 350 stacji paliw na terenie całej Polski, co daje jej piąte miejsce wśród największych sieci stacji w Polsce. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K Polska jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard, jedna z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience.

Źródło: ISBnews