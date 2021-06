Sieć punktów click&collect Poczty Polskiej powiększyła się do 15 tys. punktów i jest największa w kraju, podała Poczta. Należą do niej zarówno placówki i automaty pocztowe, jak również sklepy: Żabka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Biedronka, stacje paliw Orlen oraz kioski Ruch.

„Wygoda, największa dostępność dla klienta i powszechność usług na terenie całej Polski to główne atuty naszej sieci. Klienci chcą odbierać towary zamawiane w e-sklepach w sposób prosty, przy okazji załatwiania codziennych spraw, a my im to umożliwiamy. Sukcesywnie rozwijamy naszą sieć i prowadzimy rozmowy także z globalnymi partnerami, dzięki którym sieć może być jeszcze bardziej rozległa. Zgodnie z przyjętą przez Pocztę Polską Strategią na lata 2021-2023 do końca przyszłego roku liczba punktów odbioru przekroczy 20 tys. i w kolejnych latach sukcesywnie będzie wzrastać” – powiedział prezes Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

