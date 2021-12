Największa sieć marketów alkoholowych w Polsce – Duży Ben otworzyła w ciągu ostatniego pół roku 50 placówek i ma ich łącznie 200 w 73 miastach, podał właściciel sieci – Eurocash. Na przyszły rok sieć planuje „bardzo dynamiczną” ekspansję i wchodzenie do nowych regionów, w których nie jest jeszcze obecna.

„Misją Grupy Eurocash jest wspieranie właścicieli sklepów detalicznych, w tym tworzenie im nowych możliwości rozwoju i konkurowania z dyskontami. Właśnie po to, żeby im je zapewnić, rozwijamy innowacyjne koncepty specjalistyczne – takie jak Duży Ben. Cieszę się, że dziś z pełnym przekonaniem mogę mówić o sukcesie tej inwestycji. Po zaledwie kilku latach działalności sieć jest największym graczem na rynku marketów alkoholowych w kraju i skutecznie buduje rynkowy standard sprzedaży w swojej kategorii produktowej. Tylko w ciągu ostatniego pół roku otworzyła 50 nowych placówek” – powiedział prezes Grupy Eurocash Luis Amaral, cytowany w komunikacie.

Najnowszy sklep sieci otworzył się właśnie w Warszawie i jest to 23. placówka w województwie mazowieckim. Najsilniej sieć rozwija się w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi oraz Śląsku, a ostatnio przyspiesza z rozwojem także w Warszawie i Szczecinie. Dostępna jest także w mniejszych miejscowościach w wielu województwach, wymieniono w komunikacie.

„O sukcesie i dużej popularności konceptu najlepiej może świadczyć fakt, że do programu lojalnościowego Ekipa Dużego Bena przystępuje miesięcznie ok. 10 tys. osób. Od marca 2019 r. dołączyło ich w sumie 350 tys. Żeby dotrzeć do jeszcze szerszego grona klientów, w roku 2022 planowana jest bardzo dynamiczna ekspansja i wchodzenie do nowych regionów, w których sieć nie jest jeszcze obecna” – dodał dyrektor generalny sieci Duży Ben Dawid Kula.

Duży Ben łączy cechy sklepu convenience (dogodna lokalizacja, długie godziny otwarcia oraz wygoda zakupów) i sklepu specjalistycznego (szeroki wybór alkoholi różnych kategorii, 1500 produktów w stałym asortymencie oraz liczne promocje), wskazano w materiale.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

