Sieć marketów alkoholowych Duży Ben, otworzyła trzysetny sklep, podała Grupa Eurocash. Sklep ten powstał we Wrocławiu i jest to 40. placówka marki w tym mieście.

„Markety alkoholowe Duży Ben są połączeniem sklepu specjalistycznego, oferującego ponad 1500 produktów z profesjonalnym doradztwem, a także z elementami convenience, takimi jak atrakcyjna lokalizacja, długie godziny otwarcia, samoobsługa czy dostawa do domu. Chcemy rozwijać ten koncept, podążając za trendami i oczekiwaniami naszych klientów” – powiedział dyrektor zarządzający sieci Duży Ben w Grupie Eurocash Michał Florkiewicz, cytowany w komunikacie.

Do sieci dołączyło ponad 100 nowych sklepów w 2022 r.

„Wraz z dalszą ekspansją rozwijamy wachlarz usług po to, aby być jeszcze bliżej konsumentów i w pełni zaspokajać ich potrzeby. To z myślą o nich wprowadziliśmy program lojalnościowy dla stałych klientów Dużego Bena. Jesteśmy odpowiedzią na niszę rynkową w segmencie sklepów detalicznych, oferujemy atrakcyjny format sprzedaży piw, win oraz alkoholi mocnych” – dodał Florkiewicz.

W listopadzie br. prezes Grupy Eurocash Paweł Surówka poinformował ISBnews, że sieć Duży Ben notując wzrost sprzedaży LFL w III kw. na poziomie 26% „zaczyna być wygrywającym konceptem w Polsce”. Jak określił, alkoholowy sklep convenience to prawdziwa „wschodząca gwiazda” Grupy Eurocash.

Duży Ben specjalizuje się w sprzedaży alkoholi i ma w ofercie marki koneserskie i premium, a także wyroby tytoniowe, napoje gazowane i niegazowane, słone przekąski oraz słodycze. W ramach wspierania lokalnych firm sklepy oferują rodzime marki we wszystkich swoich działach.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Współpracuje z ok. 90 tys. klientów, z których 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Grupa Eurocash to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama i Duży Ben. Grupa Eurocash jest także właścicielem Frisco – największego supermarketu internetowego w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

Źródło: ISBnews