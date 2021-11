Sieć dyskontów niespożywczych Action otworzyła sklep w Łukowie, podała spółka. To pierwszy sklep tej sieci uruchomiony w województwie lubelskim i 158. w Polsce. Oznacza to, że sieć jest dostępna we wszystkich województwach, a Action stał się marką ogólnopolską. W listopadzie otwarto również kolejnych pięć marketów – w Gdańsku, Wałczu, Aleksandrowie Kujawskim, Górze oraz Chorzowie.

„To ważny dzień dla sieci Action, która dziś oficjalnie stała się ogólnopolską marką dyskontów niespożywczych. Ostatnie otwarcia naszych sklepów wskazują jasno, że widzimy wielki potencjał zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i mniejszych ośrodkach. Rozwój naszej sieci dystrybucyjnej pozwala nam dostarczać produkty na terenie całej Polski, co przekłada się na dynamiczny przyrost liczby naszych sklepów – w tym roku powstało ich już ponad 50. Dzięki temu mieszkańcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, mają coraz lepszy dostęp do dobrych produktów w niskich cenach” – powiedział dyrektor generalny Action Polska Sławomir Nitek, cytowany w komunikacie.

Action posiada obecnie 158 sklepów w Polsce i zatrudnia ponad 2 000 osób.

Action to międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z 1 800 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii, Polsce, Czechach i we Włoszech. We wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. W 2020 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 5,6 mld euro.

Źródło: ISBnews