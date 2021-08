Sieć handlowa HalfPrice z Grupy CCC tydzień po debiucie na Węgrzech otworzyła pierwszy sklep na kolejnym zagranicznym rynku, w Austrii, podała spółka. Sklep w kategorii off-price został otwarty w Wiedniu, a jeszcze w tym roku marka pojawi się w dwóch kolejnych lokalizacjach w tym kraju, w Linzu i ponownie w Wiedniu. We wrześniu planowane jest także wejście na rynek czeski.

„Choć sieć HalfPrice pojawiła się na rynku zaledwie trzy miesiące temu, to już podbiła serca łowców okazji. Tak szybki rozwój marki pokazuje skalę jej sukcesu i atrakcyjność oferty. Teraz jest ona dostępna także dla mieszkańców i osób odwiedzających Wiedeń. Bardzo cieszy nas tak pozytywny odbiór naszego najnowszego konceptu oraz debiuty w kolejnych krajach” – powiedział prezes HalfPrice Adam Holewa, cytowany w komunikacie.

Pierwszy austriacki sklep HalfPrice został otwarty w centrum Wiednia, przy jednej z głównych i najbardziej prestiżowych ulic stolicy – Mariahilfer.

„Zależy nam, aby nasze salony znajdowały się w kultowych i prestiżowych lokalizacjach w danym mieście. Dlatego pierwszy sklep HalfPrice w Austrii pojawił się w popularnym i historycznie ważnym miejscu – Mariahilfer Strasse” – dodała wiceprezes ds. zakupów Malwina Winter.

Należący do Grupy CCC HalfPrice rozpoczął działalność w Polsce w maju tego roku. W trzy miesiące od momentu startu, sieć otworzyła w kraju 22 sklepy. Do końca grudnia br. w Europie powstanie ok. 60 sklepów pod szyldem HalfPrice.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

Źródło: ISBnews