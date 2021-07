Sieć dyskontów Netto – w procesie konwersji placówek Tesco przejętych przez Salling Group od Tesco Polska – otworzyła do tej pory 50 placówek, podała spółka.

Od momentu wydania przez UOKiK w marcu tego roku zgody na przejęcie polskiej części Tesco przez Salling Group duńska grupa kapitałowa prowadziła zaawansowane przygotowania do konwersji przejętych placówek na nowoczesne sklepy Netto 3.0. Od końca maja w wyniku konwersji co tydzień w czwartek otwieranych jest w Polsce sześć kolejnych placówek Netto. W czwartek 29 lipca Netto otworzyło swoje sklepy w Inowrocławiu, Żarowie, Rybniku, Kamionkach, Tuszynie i Biskupcu, tym samym przekraczając łączną liczbę 50 sklepów otwartych w procesie konwersji. To kamień milowy na drodze do planowego otwarcia łącznie ponad 150 placówek Netto przed końcem 2021 r., podano.

Spółka ocenia dotychczasowy przebieg procesu otwierania kolejnych sklepów jako sukces.

„W konwersję zaangażowanych jest wielu podwykonawców, w tym jak dotąd nie mniej niż 20 firm budowlanych, dzięki sprawności których w ciągu dwóch miesięcy powiększyliśmy powierzchnię handlową Netto aż o 44 600 m2” – powiedział dyrektor operacyjny Netto Krzysztof Kamiński, cytowany w komunikacie.

Grupa Salling prowadzi działalność w zakresie detalicznej dystrybucji towarów konsumpcyjnych codziennego użytku za pośrednictwem supermarketów, hipermarketów i dyskontów, a także sklepów internetowych, kawiarni, restauracji i gastronomii (za pośrednictwem Netto). Firma ma ok. 400 sklepów w Polsce i trzy magazyny dystrybucyjne, zatrudnia ponad 5,5 tys. osób. Poza Polską sieć obecna jest w Danii i Niemczech.

Źródło: ISBnews